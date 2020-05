The Medium sopporterà il 4k

L’evento svoltosi nella giornata di ieri, e stiamo parlando ovviamente dell’Inside Xbox, ci ha regalato le anteprime di numerosi titoli, fra questi spicca senz’altro The Medium, l’horror game che aspira a diventare l’erede della saga di Silent Hill, dalla quale peraltro prende in prestito anche il compositore per la colonna sonora.

In una recente intervista con Eurogamer, il Lead Designer Wojciech Piejko ha parlato a lungo del titolo, confermano il fatto che The Medium sarà assolutamente in grado di supportare il 4k così come il ray tracing, preannunciando un vero e proprio teatrino dell’orrore. Piejko ha inoltre dichiarato la volontà da parte del team di voler sfruttare al massimo la nuova tecnologia SSDs con tutto il suo background, per poter garantire all’utente un’immersione totale nell’universo horror del gioco, evitando le interruzioni dovute a download interni al gameplay che potrebbero allentare la tensione narrativa.

Vi ricordiamo infine che The Medium sarà disponibile per PC e Xbox Series X a partire da questo inverno.