Super Mega Baseball 3: ecco la Custom Pennant Race Mode

A pochissimi giorni dall’uscita di Super Mega Baseball 3, fissata per il 13 di Maggio, Metalhead Software ha deciso di pubblicare un nuovo trailer del gioco, questa volta per illustrare la “Custom Pennant Race Mode“, che uscirà come un update gratuito per il titolo molto probabilmente quest’estate.

La nuova modalità costituirà un cambiamento rispetto a come il pubblico si è abituato a giocare in multiplayer con Super Mega Baseball 3, e a quanto sembra, pare che il team abbia preso spunto per l’idea proprio in base alle richieste dei numerosissimi fan. Verrà modellata sulla base della vecchia Pennant Mode, offrendo ai giocatori la possibilità di tornei privati invitando i propri amici partecipare, fino ad un massimo di 32 utenti.

Vi ricordiamo infine che il titolo sarà disponibile su Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. In basso, come sempre, vi lasciamo il nuovo trailer: