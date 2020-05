Destiny 2: confermata l’uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X

Ecco che torna a far parlare nuovamente di sé Destiny 2, lo shared world shooter targato Bungie, disponibile attualmente sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Ebbene, dopo aver mostrato nella giornata di ieri un piccolo antipasto su quello che sarà in grado di offrire la next gen, siamo venuti a conoscenza che l’opera online della software house statunitense arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

L’annuncio arriva direttamente sul profilo Bungie su Twitter, svelando l’esistenza delle versioni dedicate alla successiva generazione di console. Ecco il breve messaggio pubblicato dall’azienda:

Destiny 2 arriverà sulle piattaforme next-gen, maggiori dettagli verranno pubblicati in seguito.

Insomma, la produzione uscirà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, ma aspettiamo maggiori informazioni dalla compagnia sopratutto inerenti alla presunta, nuova espansione leakata su 4chan.