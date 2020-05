Xbox Series X: i 60 fotogrammi al secondo diventeranno uno standard, secondo Aaron Greenberg

Torniamo nuovamente a parlare di Xbox Series X, protagonista assoluta nella giornata di ieri tramite l’Inside Xbox, che ha visto numerose produzioni in azioni tramite trailer next gen e non solo. Ebbene, a dire la sua, ci ha pensato Aaron Greenberg, Capo della sezione marketing di Microsoft, rivelando che i 60 fotogrammi al secondo diventeranno il nuovo standard nei giochi con l’avvento della prossima generazione di console.

Ecco le sue parole:

Insomma, a detta di Aaron Greenber, lo standard di Xbox Series X saranno i 60 fotogrammi al secondo con la possibilità anche di raggiungere fino a 120.

This badge is like next gen magic. The bar is high for a game to be Xbox Series X Optimized. Way beyond just 4K…hope you all are ready for an exciting future of console gaming! 🙅🏼‍♂️🔥💪🏻 https://t.co/6nvVseGMVS

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) May 7, 2020