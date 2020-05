Fall Guys Ultimate Knockout: un trailer per la beta in arrivo

Durante la scorsa E3, tra i vari annunci di Devolver Digital c’era anche Fall Guys Ultimate Knockout, un particolare titolo in cui 100 giocatori si sfidano in una battaglia a ostacoli dove un solo uno di loro arriva fino alla fine vincendo. Poco fa il publisher statunitense ha rilasciato un trailer per la fase beta in arrivo.

Come viene fatto sapere nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale, è ora possibile segnarsi per una serie di beta test in arrivo. Fall Guys Ultimate Knockout uscirà durante quest’estate su PC e PlayStation 4.

La beta pubblica sarà la prima opportunità per i giocatori di sfidare familiari e amici per l’ambita corona dei Fall Guys prima del lancio, con orde di concorrenti insieme online in un vortice di caos che aumenta round dopo round, fino a quando rimane un solo vincitore.

I partecipanti alla beta potranno testare una serie di round casuali fino a 60 giocatori, tra cui Door Dash, Tip Toe, Hex-A-Gone, Tail Tag, Hit Parade, Egg Hunt e Fall Mountain in attesa dell’uscita ufficiale del gioco.

Caratteristiche:

Massive online pandemonium: immergiti in una serie di sfide e percorsi a ostacoli selvaggi con gli altri concorrenti online, tutti con la speranza di tagliare il traguardo e avanzare al prossimo round.

Competitivo e cooperativo: passa da un competitivo tutti contro tutti a sfide cooperative in cui la squadra perdente viene eliminata

Comically Physical: osserva i tuoi avversari piegarsi, rimbalzare e sbattere per strada verso esilaranti situazioni basate sulla fisica.

Deliziosamente personalizzabile: si potrà personalizzare il proprio look, dall’elegante couture all’ananas all’ultimo cappello da coniglio disponibile.