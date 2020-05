DOOM Eternal: l’espansione si mostra in due nuove immagini

DOOM Eternal, il titolo targato id Software e pubblicato da Bethesda Softworks ritorna a far parlare di sé, acquistabile attualmente nei negozi su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Ebbene, secondo quanto mostrato ufficialmente dal profilo Twitter del gioco, abbiamo avuto modo di osservare alcune immagini dedicate all’espansione dedicata alla produzione, dove gli screenshot sono visibili in calce alla notizia.

Le due immagini in questione mostrano l’ambientazione di quello che sarà poi l’espansione di DOOM Eternal, sicuramente un buon modo per stuzzicare gli appassionati dello sparatutto in prima persona. Purtroppo, al momento non abbiamo informazioni sul contenuto aggiuntivo, aspettiamo informazioni dettagliate da entrambe le compagnie.