Destiny 2: Transmogrification, Nuove Armature e molto altro

I fan di Destiny 2 si sono a lamentati a lungo del trattamento che Bungie ha riservato al secondo capitolo della saga, e a dire il vero anche Eververse non è stata esente da critiche. In una recente intervista al This Week at Bungie post, il direttore Luke Smith ha aggiornato il pubblico circa alcuni cambiamenti a livello estetico che vedremo nel nuovo titolo: fra queste, la Transmogrification.

Attualmente in fase di sviluppo ed atteso fra Settembre e Ottobre 2020, il gioco metterà a disposizione anche un nuovo set di armature che potranno essere sbloccate nella campagna o tramite il Season Pass; anche e sopratutto perché le armature disponibilisu Eververse sono state rimosse. Se non fosse abbastanza, sappiate che Raids, Trials of Osiris e Dungeons potranno ricompensare i giocatori con diversi vanity items, oltre al Power e molti altri. Ognuno avrà almeno un accessorio da vincere; si prospetta inoltre un ritorno delle armi di Adept su Trials.

Le nuove armature verranno inoltre aggiunte anche su Strikes, Gambit e Crucible con la prossima espansione. Il Bright Dust sarà invece account specific anziché basarsi sul personaggio, per dar modo agli utenti con un solo character di incrementare il loro potere.

Non sappiamo ancora quando l’espansione vedrà la luce, ma quel che è certo è che il gioco è stato confermato sulle console di nuova generazione, vale a dire Playstation 5 e Xbox Series X. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a rimanere collegati.