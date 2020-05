Quale sarà il prezzo dell’Xbox Series X?

Abbiamo avuto molti dettagli riguardo all’Xbox Series X e ora abbiamo finalmente visto alcuni dei giochi che saremo in grado di scaricare e giocare sulla nuova console. Ma rimane una domanda chiave, probabilmente la domanda più importante per il consumatore medio: quanto costerà? Nonostante il fatto che probabilmente siamo a meno di sei mesi dal lancio effettivo, non abbiamo ancora idea di quale sarà il costo di questa console next gen. Sfortunatamente, sembra che Microsoft sia intenzionata a ritardare la risposta. Durante un’intervista, è stato chiesto direttamente a Jason Ronald quale tipo di prezzo ci si possa aspettare. Ronald ha evitato la domanda e preferito dichiarare:

“Penso che Phil Spencer sia stato abbastanza trasparente. Abbiamo progettato la console con un prezzo in mente. Siamo sicuri del sistema che abbiamo progettato, ma allo stesso tempo saremo agili sul prezzo.”

Non è chiaro cosa significhi “agili”, anche se sembra implicare che il prezzo effettivo possa non essere ancora stato stabilito. Alcune persone hanno esaminato le singole parti della console ipotizzando che potrebbe arrivare a 600 dollari, anche se la maggior parte delle stime sembrano propendere per i 450/500 dolalri. Resta da vedere se la Microsoft stia facendo alcuni giochetti con la Sony per vedere chi rivelerà per primo il prezzo, o se vuole semplicemente evitare che questo annuncio possa etichettare la console e ridurre le attese. Sicuramente non sarà possibile tenere nascosto il prezzo ancora a lungo, soprattuto se si aspettano che l’Xbox Series X venga acquistata. Vi terremo aggiornati.