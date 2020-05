Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: disponibile su dispositivi mobile

Da qualche ora è possibile scaricare su dispositivi mobile Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Nonostante la manifestazione sportiva sia stata rinviata alla prossima estate per i problemi legati al coronavirus, il titolo con il porcospino blu e i suoi amici alla prese con le discipline olimpiche è arrivato su Google Play e Apple Store.

Per l’occasione SEGA ha pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto. Come vi avevamo già fatto sapere, sono disponibili 15 discipline, tra cui il karate e l’arrampicata sportiva, e non mancheranno gli “eventi extra” che conterranno sorprese che arrivano direttamente dall’universo di Sonic.