Before We Leave: trailer di lancio per l’uscita odierna

Da oggi 8 maggio è possibile scaricare su PC (via Epic Games Store), Before We Leave, city building sviluppato da Balancing Monkey Games. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il gioco viene descritto come un city building non violento ambientato in un angolo accogliente dell’universo, in cui riscoprire e ricostruire la civiltà. Si può creare una rete di risorse multi-pianeta, superare antiche sfide e respingere… balene spaziali affamate.