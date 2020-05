Scarlet Nexus: arriverà anche su PS4, PS5 e PC

Ieri, durante l’Inside Xbox, era stato annunciato Scarlet Nexus, RPG di Bandai Namco. Ovviamente nel corso dell’evento Microsoft era stato annunciato il suo arrivo su Xbox Series X e Xbox One. Oggi però è la stessa azienda nipponica che ufficializza anche le versioni PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (via Steam). Ancora non è stata svelata la data d’uscita.

In Scarlet Nexus il giocatore vestirà i panni di Yuito Sumeragi, personaggio con un talento nella psicocinesi, con cui dovrà farsi largo nella futuristica città di New Himuka. Per un ulteriore approfondimento del titolo vi consigliamo, qualora lo vogliate, di dare una letta alla nostra anteprima.