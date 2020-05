Xenoblade Chronicles Definitive Edition: quasi 7 minuti di trailer

Xenoblade Chronicles Definitive Edition è uno dei titoli che sono stati più attesi per quest’anno, e come sappiamo l’attesa avrà fine il 29 Maggio, quando il titolo vedrà finalmente la luce. Prima di questo però, Nintendo ha deciso di fare ai fan un ultimo regalo: è infatti online un nuovissimo trailer footage di quasi 7 minuti, per addentrarsi un po’ di più nel fantastico universo di gioco.

Intitolato “All About Xenoblade Chronicles Definitive Edition”, il trailer fornisce una soddisfacente overview della trama del gioco, della mappa, personaggi, combattimenti, e le nuove aggiunte che si troveranno nel bundle di questa versione. Naturalmente, l’elemento che la fa da padrone è il gameplay, al quale è stato dedicato ampio spazio nel video.

Vi lasciamo con a questo punto l’ultimo trailer, prima del lancio del titolo che sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch: