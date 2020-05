Resolutiion in arivo a fine maggio per Switch e PC

Dopo gli innumerevoli titoli annunciati ieri durante l’Inside Xbox, torniamo a parlare di alcune nuove uscite che potrebbero interessarvi. Il frenetico action-adventure Resolutiion verrà lanciato per Nintendo Switch tramite Nintendo eShop, per PC tramite Steam e GOG il 28 maggio, come annunciato dal publisher Deck13 Spotlight e dallo sviluppatore Monolith of Minds. Una demo è attualmente disponibile per PC tramite Steam e GOG. La storia è quella di un vecchio assassino, che accompagna un’IA curiosa all’interno dei combattimenti caotici e dei segreti misteriosi di un mondo onirico, fatto di umani pazzi e animali sani di mente.

“Resolutiion è un’avventura frenetica creata da due fratelli tedeschi arrabbiati a capo di una banda di randagi che l’hanno riempita di pixel adorabili, battute sconce, idee profonde e musica pazzesca per dar vita a 20 ore di combattimenti punitivi, esplorazione gratificante e narrazione complessa. Credi davvero, giocatore, di avere il controllo? O sarà il gioco a controllare te? Nell’Infinite Empire niente è come sembra. Esplora un futuro frammentato, colleziona armi e storie bizzarre per ricostruire il passato: un’amicizia tradita, una famiglia spezzata, mondi in guerra… Affronta una serie di divinità ciniche, macchine emotive, bigotti, luddisti e creature irsute in un mondo in cui qualsiasi cosa può confonderti o ucciderti… Ah, un gattino!”