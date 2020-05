Rocket League European Spring Series arriva allo sport della BBC

La divisione europea della Rocket League Spring Series sarà trasmessa online dal sito Web, dall’app e dall’iPlayer di BBC Sport. Le ultime due giornate di gare si svolgeranno dal 9 al 10 maggio, con squadre in competizione tra cui i campioni in carica del campionato europeo Rocket League Championship Series ( RLCS ) Dignitas , nonché la divisione Esports dell’FC Barcelona e Renault Vitality .

I termini finanziari dell’accordo di trasmissione non sono stati resi noti.

Ben Gallop, Responsabile digitale della BBC Sport, ha dichiarato.

La Rocket League è uno degli sport più entusiasmanti nel mondo dei giochi e far sì che la serie europea di primavera in diretta sulle piattaforme digitali della BBC sia qualcosa che siamo davvero lieti di poter offrire, in particolare per il nostro pubblico più giovane

La chiusura quasi globale degli sport a causa della nuova pandemia di coronavirus (COVID-19) ha visto la diffusione di più contenuti di Esport nelle società dei media tradizionali. Questa non è la prima volta che la BBC mette in mostra gli Esports; l’emittente finanziata con fondi pubblici ha precedentemente ospitato i quarti di finale del campionato mondiale League of Legends su BBC Sport nel 2015, e ha gestito la Gfinity Elite Series su BBC Three.