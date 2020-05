In che modo COVID-19 ha influenzato il pubblico e i partner commerciali della LEC

Un evento dal vivo cancellato, lo studio chiuso e un cast e una troupe bloccati a casa. I tempi della nuova pandemia di coronavirus (COVID-19) non avrebbero potuto essere peggiori per il campionato europeo League of Legends ( LEC ), che aveva portato numerosi nuovi partner commerciali per la stagione 2020, e stava preparando il suo debutto dal vivo nell’evento Mercato ungherese.

Piuttosto che ritardare o scioperare l’attuale Spring Split, il team di produzione della lega ha accelerato la produzione in studio dal vivo in una trasmissione online a pasto unico; che, sebbene inizialmente afflitto da errori di produzione, è diventato più stabile con il passare delle settimane.

Alberto Guerrero, direttore di Esports EMEA per Riot Games , ha dichiarato:

La larghezza di banda e l’affidabilità di Internet, l’hardware e il software richiesti, l’ambiente giusto per produrre video e audio di qualità dalle ruote … abbiamo avuto solo 6 giorni per capire come affrontare tutte queste sfide.

Con la divisione estiva ancora a distanza di più di un mese, l’attenzione ora è se i giochi possono tornare allo studio di Berlino e, soprattutto, se le finali andranno a Malmö in Svezia, come inizialmente previsto. Guerrero ha detto che nessuno dei due è stato cancellato a questo punto e che Riot non vedeva l’ora di ospitare un evento a Budapest, prima o poi.

Non prevedo alcun impatto a lungo termine della cancellazione, e non solo le conversazioni con altre città per eventi del 2021 sono molto avanzate, ma abbiamo anche iniziato a parlare delle finali del 2022.

Come visto negli Esport in questo momento, il declassamento della produzione non sembra aver danneggiato molto il numero di spettatori. Dalla sua stessa cronaca, Riot Games afferma che le finali di Spring Split hanno attirato 807,3K spettatori simultanei in tutto il mondo al suo apice; un aumento del 76,18% rispetto al picco precedente all’inizio di quest’anno. I playoff hanno visto un pubblico medio minuto (AMA) di 279,3 mila, con un aumento del 13,74% su base annua.

Questa è stata la terza volta che i campioni in carica G2 Esports hanno giocato contro i rivali di lunga data Fnatic in finale, con G2 che ha ottenuto il suo settimo titolo fino ad oggi. Il trionfo fu decisamente ridotto; con i giocatori che sollevano il trofeo dalla comodità della loro palestra, piuttosto che sul palco di fronte a decine di migliaia. La perdita di un’arena live significava anche perdita di valore per i partner commerciali, ma come ha detto Alban Dechelotte, responsabile delle partnership e dello sviluppo del business EMEA, è stata un’opportunità per essere creativi.

Dechelotte ha dichiarato: