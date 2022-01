Retro Legend #2, Ed Logg, il padre di Asteroids

Retro Legend #2 ospita nella sua seconda puntata Ed Logg, un game designer entrato di diritto nella storia della game industry, essendo la principale mente celata dietro ad Asteroids e al leggendario Gauntlet, titoli di culto in tutte le sale giochi degli anni ’80. Conosciamolo meglio, ripercorrendo il cursus honorum che lo ha portato ad essere inserito fra i più grandi di sempre!

L’artista e le opere

Nato a Seattle nel 1948, e celebre oggi per essere un game designer, Ed Logg ha ricoperto però anche il ruolo di programmatore in diverse opere fondamentali della storia. L’artista è una vecchia conoscenza della Atari storica, con collaborazioni in titoli di punta della casa statunitense. Ed Logg entra nei ranghi di Atari a 29 anni e si occupa nel 1977, nella divisione Atari Arcade, del cabinato Dirt Bike, un titolo sportivo simile al classico Sprint, ideato inizialmente da Dennis Koble. Il gioco viene realizzato basandosi sull’hardware di Super Bug, ma rimane però nel solo stadio di prototipo senza vedere mai la luce.

Nel 1979 è la volta di Asteroids, un titolo da sala basato su hardware MOS 6502. Il gioco è uno sparatutto multidirezionale a schermata fissa, ideato in collaborazione con Lyle Rains e Dominic Walsh, in cui si comanda una astronave che deve eliminare gli asteroidi in rotta di collisione. Un’opera seminale, indimenticabile che ispirerà, negli anni, decine di cloni. Nel 1979 l’artista lavora anche su Video Pinball, la prima simulazione elettronica di Flipper vista nel mercato arcade.

Retro Legend #2, gli anni ottanta di Ed Logg

Nel 1980 arriva Centipede, un gioco ideato insieme a Dona Bailey, nota per essere stata l’unica donna che lavorava nella divisione. La Baley stava facendo in quel periodo degli studi dedicati ai tipici abitanti di un giardino, ovvero i diversi insetti, inclusi ragni e scorpioni e presto questa idea è stata trasposta in un videogioco. Il gameplay offre uno sparatutto a schermata fissa particolarissimo, considerato oggi tra i più grandi classici di sempre, al punto da essere citato nel recente film PIXELS.

Ed Logg si sposta in seguito a lavorare anche su Atari VCS con la conversione di Super Breakout che debutta nel 1981 su cartuccia per la console casalinga. Il gioco è un vero e proprio aggiornamento del classico ideato dalla coppia Steve Jobs e Steve Wozniak, ovvero una geniale variante di PONG in single player dove bisogna eliminare un muro di mattoni con una racchetta e una pallina. Tre le nuove modalità aggiunte da Ed Logg, Progressive, Double Breakout e Cavity. Il titolo ha talmente successo che ne viene tratto persino un audio book!

Nel 1982 arriva in sala giochi il seguito di Centipede, chiamato stavolta Millipede che si basa su hardware MOS 6502 e controllo tramite trackball. I pattern di comportamento dei nemici, tutti provenienti dal mondo degli insetti, sono vari e imprevedibili, rendendo il gioco parecchio divertente e vario rispetto al suo predecessore.

Ed Logg nel 1984 è anche un uomo chiave della sussidiaria Atari Games, divisione specifica creata per il mercato arcade, trasformatasi in seguito in Midway Games West e chiusa nel 2003. In questa nuova sezione Ed Logg crea la sua opera più celebre, che riesce a superare in notorietà persino lo stesso Asteroids. Un gioco ancora oggi mai dimenticato, capace di ipnotizzare letteralmente i giocatori davanti al suo chassis. Era il 1985, e debuttava sul mercato arcade Gauntlet. Il titolo viene concepito con una forte impronta al multiplayer per quattro giocatori, ma è altamente godibile anche in single player. Nato in sala giochi, Gauntlet viene convertito negli anni successivi sui maggiori formati ludici, tra cui gli home computer Commodore 64, Spectrum. Atari 400/800, Atari ST, Amstrad CPC e Standard MSX, i Personal Computer Apple II, Mac, IBM DOS, le console ad otto bit NES e Master System, raggiungendo anche alcuni sistemi moderni come Xbox 360, PS3, Android e iOS.

“WARRIOR! Your life force is running out…” “Don’t Shot the Potion!”

Queste due celebri frasi dette in sintesi vocale sono entrate di diritto nell’immaginario collettivo dei giocatori di tutto il mondo, al pari delle voci campionate di Impossible Mission.

Nel 1989 il gameplay di Gauntlet viene ripreso in parte dallo sparatutto a tema spaziale con visuale 3D in terza persona Xybots, rilasciato su piattaforma Commodore Amiga. Il gioco presenta non poche somiglianze con il gioco più celebre di Ed Logg e può essere considerato quasi una sorta di omaggio al grande classico arcade.

In tempi più moderni ricordiamo Wayne Gretzky’s 3D Hockey del 1996, convertito anche su Nintendo 64 e la serie San Francisco Rush, il cui primo capitolo è stato ideato proprio da Ed Logg. Con queste opere si chiude Retro Legend #2, un grande artista che ha dato parecchio alla storia dei videogiochi. Trovate l’elenco completo delle sue opere al seguente LINK.

PORTFOLIO

Dirt Bike (Arcade 1977) “mai commercializzato” programmatore

Asteroids (Arcade 1979) designer e programmatore

Video Pinball (Arcade 1979) designer e programmatore

Centipede (Arcade 1980) designer e programmatore

Super Breakout (VCS 1981) designer e programmatore

Millipede (Arcade 1982) designer e programmatore

Gauntlet (Arcade 1985) designer e programmatore

Xybots (Amiga 1989) designer

Wayne Gretzky’s 3D Hockey (Arcade 1996) designer

San Francisco Rush (Arcade 1996) designer

