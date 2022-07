L’angolo del collezionista #2: Il Collezionista di oggi è un nintendaro, di quelli duri e puri, amante di Mario e Mega Man con il cuore che batte per l’indimenticabile Nintendo Entertinment System, un otto bit che ha scritto la storia dei videogiochi. Angelo Buonocore, alias angelo80, è una vecchia conoscenza nell’ambito del collezionismo videoludica, ed in particolar modo per quel particolare settore che vede la “specializzazione” a tema Nintendo. Angelo è nato nel 1980 e vive in provincia di Novara dove è titolare di un Centro Benessere. L’amore per i videogiochi nasce in lui da piccolissimo, poiché si è innamorato dei videogiochi all’età di 8 anni quando ha visto a casa di un amico il Nintendo Entertainment System con il leggendario titolo Super Mario Bros. Non poteva, decisamente, non scattare la scintilla. Da li in poi nasce una passione che ancora oggi lo accompagna! Col trascorrere del tempo Angelo si è procurato tutte le console che gli davano emozioni…Super Nintendo, Game Boy, Nintendo 64 e tutte le altre fino ad oggi. Nintendaro, certo, ma la sua prima console è stata, a sorpresa, il Sega Mega Drive! Una console che ancora oggi, a distanza di decenni, adora ed utilizza. Angelo ha sempre conservato tutti i giochi e le macchine con cura e ordine, cercando di preservarli dall’usura del tempo che scorre. Per tutte le macchine troviamo titoli di culto, ma è proprio per Nintendo Entertainment System che spiccano opere quali Gyromite, Indy, I Puffi, Trolls, Rodland e il leggendario gioco de Gli Antenati, in lingua originale The FlintStones, celebre serie animata del passato un tempo nota come i Simpson lo sono adesso, ma purtroppo da tantissimo tempo lontana dagli schermi televisivi. Scopriamo insieme Angelo, protagonista de L’angolo del collezionista #2

L’angolo del collezionista #2: Angelo Buonocore

SCHEDA COLLEZIONISTA:

NOME: Angelo

COGNOME: Buonocore

NICKNAME: angelo80

DATA DI NASCITA: 1980

PEZZO DA COLLEZIONE: Il robottino ROB con Gyromite

Negli ultimi anni in particolare Angelo ha ritrovato la gioia e la passione nel continuare a collezionare tutto quello che riguarda la sua console preferita in assoluto ovvero il Nintendo Entertainment System. ma il tempo passa e Angelo, prima o poi, si doveva decidere a fare il grande passo, i videogiochi sono importanti, certo, ma l’amore è amore! Durante il trasloco dovuto al matrimonio rivedendo la sua collezione NES già composta da più di cento titoli è stato colpito dal notare quanti grandi giochi aveva posseduto e quanti altri invece non aveva potuto permettersi… Da quel momento scatta una scintilla che darà il via ad una corsa verso quello che è il trandizionale “punto di non ritorno” Angelo ha incominciato a cercare altri giochi e definirsi esso stesso “collezionista”, cominciando anche a bazzicare nel settore grazie a siti e riviste specializzate. Oggi la sua collezione è più che raddoppiata, possiede oltre duecentocinquanta giochi tutti in perfetto stato, molti persino nuovi e sigillati.

Angelo tiene molto alle condizioni dei giochi, ma non è un vero e proprio “sigillista”… ama soprattutto poterli giocare per fare un tuffo nel passato! Angelo è riuscito a completare persino l’introvabile serie “BLACK BOX MATTEL ITA“! Una impresa eroica che gli ha dato davvero una forte emozione e tanta soddisfazione. Il nostro eroe possiede oggi gran parte dei giochi più rari e difficili da reperire ed il suo prossimo obiettivo e’ quello di completare il set “PAL A ITA” per poi passare ai titoli “PAL UK” e “PAL B EURO“, di sfida in sfida, ragionando per obiettivi, come un vero gioco nel gioco, verrebbe da dire! Angelo si è prefisso davvero una impresa titanica ma vuole provarci, quando la passione è genuina e forte nessun obiettivo è impossibile!!

I suoi pezzi preferiti della collezione sono ovviamente tutti i black box sopratutto la “R.O.B. SERIE” con i tre protagonisti nuovi/sigillati. Il celebre Robot Nintendo è oggi tornato sotto le luci della ribalta, grazie al successo degli Amiibo, serie di action figure interattive, tra le quali proprio R.O.B. è diventato tra i più ricercati dai collezionisti, paradossalmente come quello originale degli anni 80. Angelo ha cercato di recuperare soprattutto i giochi che più gli ricordano i bei momenti passati da ragazzino ossia le serie di Super Mario e di Mega Man. Potete trovare Angelo su Facebook, dove ha fondato il gruppo NES Mania, una setta di “nessisti” che tramandano il mito ad 8 bit!