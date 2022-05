L’angolo del collezionista #01: Simone Bagnoli

L’angolo del collezionista #01 presenta oggi Simone Bagnoli, un grande appassionato della console SEGA Mega Drive, che ha raccolto, in tanti anni di onorata carriera una collezione veramente corposa riguardante il leggendario sistema a sedici bit. Come sappiamo la console è uscita originariamente in Giappone nel 1988, tra i primi sistemi a debuttare nel mercato delle console a sedici bit, montando il velocissimo processore Motorola 68000, la cui velocità verrà poi citata, qualche anno dopo, dalla nuova mascotte Sonic, che manderà in pensione il buon vecchio Alex Kidd. La rivalità col Super Nintendo diventerà così forte che il periodo storico verrà ricordato come Console War.

SCHEDA COLLEZIONISTA:

NOME: Simone

COGNOME: Bagnoli

NICKNAME: SIMEBAG

ANNO DI NASCITA: 1982

SISTEMA DI RIFERIMENTO: SEGA MEGA DRIVE

Simone Bagnoli, nato nel Gennaio 1982, vive a Tuscania, nei pressi di Viterbo ed è un videogiocatore di lunghissima data. La sua lunga storia con i videogame iniziò col mitico Commodore 64 per poi proseguire nel mondo console, dapprima grazie ad un semplice Nintendo Game Boy e poi in sella a quel Mega Drive che è a tutt’oggi la sua macchina preferita! Il grande amore nutrito per il 16 Bit Sega lo avrebbe portato ad acquistare le successive ammiraglie della grande S di Osaka, fino al leggendario Dreamcast. Nel frattempo, vi sarebbe stato anche spazio per escursioni nei mondi Playstation e Microsoft con la PSX e la prima Xbox.

Attualmente, la collezione di Simone vanta oltre 200 duecento titoli per Mega Drive ed include il rarissimo fucile ottico Menacer: una periferica di culto, che venne impiegata solo in poche occasioni nel relativo catalogo. Le uniche lacune di questo vero e proprio tesoro a 16Bit riguardano generi videoludici da lui meno apprezzati come i GDR (!), simulatori di flipper e biliardo.

Il buon Simone ci tiene a precisare che a lui interessa principalmente videogiocare e pertanto non è di quei collezionisti dediti a preservare i pezzi della propria collezione in stato Mint o addirittura sigillati. La sua unica ossessione, in questo senso, riguarda lo stato dei Libretti di Istruzione: un elemento a sua detta imprescindibile per valorizzare questi gioielli vintage. Uno dei siti di riferimento resta per lui il completissimo portale SEGA-16, che trovate in questa pagina.

