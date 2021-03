Final Fantasy VII Remake: guida ai trofei

Final Fantasy VII Remake è finalmente tra noi. Dopo anni di sviluppo e di attesa, il fatidico rifacimento dello storico JRPG della tanto cara Square Soft sbarca su PlayStation 4 ufficialmente, nonostante la distribuzione anticipata a causa della pandemia da COVID-19. Dopo la nostra recensione (QUI per consultarla), noi di Gamesvillage vi proponiamo in questa occasione una guida ai trofei interamente dedicata all’ultima fatica targata Square Enix, accompagnandovi nel vostro ritorno a Midgar per quanto riguarda l’ottenimento della fatidica coppa di platino. Siete pronti a rivivere un meraviglioso viaggio in chiave moderna?

Final Fantasy VII Remake: la guida per l’ottenimento di tutti i trofei!

Difficoltà platino: 6/10

Ore approssimative per il platino: 70 – 75 ore

Trofei totali: 54 ( 44 , 7 , 2 , 1 )

Trofei online: 0

Quante volte bisogna completare la storia?: 2 volte (una run a facile, una run a difficile)

Trofei legati alla difficoltà: 3 – Tenacia Suprema, Sabotaggio estremo, Intervento antigas

Trofei affetti da bug: Nessuno

Trofei mancabili: No

Step da seguire:

Giocate la prima run di Final Fantasy VII Remake a facile o normale, cercando di fare il 100% ottenendo tutti i collezionabili possibili, missioni secondarie e trofei legati ai vari capitoli (che potrete ottenere anche tramite la selezione del capitolo una volta completata la storia);

Caricare il capitolo 16 per farmare punti esperienza e AP nel palazzo della Shinra il livello 50, e potenziare le Materia al massimo;

Ora iniziate la seconda run a difficile, ottenendo i trofei legati a questa difficoltà. Saltate tutte le side quest possbili per prendere altri tre abiti;

Clean up dei trofei e ultimi tre abiti rigiocando i capitoli 3, 8 e 9.

Consigli da tenere in mente durante la partita:

Prima di proseguire con questa guida, che conterrà inevitabilmente degli spoiler, consigliamo di godervi innanzitutto Final Fantasy VII Remake alle difficoltà che più vi aggradano. Successivamente, potrete rigiocare tutta la storia tramite il menù di selezione dei capitoli, il quale fungerà come un New Game Plus. Quindi prima di avventurarvi nella modalità difficile, che conterrà dei nemici esclusivi, raggiungete il livello 50, così non dovreste incontrare troppe difficoltà. Nessun trofeo è missabile, così come le side quest, grazie alla selezione dei capitoli potrete recuperare tutto anche dopo aver portato a termine la run.

Trofei Bronzo

Partenza esplosiva[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 1.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Fuga a ostacoli[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 2.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Tuttofare esordiente[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 3.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Legami ritrovati[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 4.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Strategia versatile[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 5.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Buio sui bassifondi[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 6.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Trappola mortale[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 7.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Incontro rinnovato[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 8.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Paradiso dei desideri[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 9.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Labirinto d’acqua[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 10.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Ombre di paura[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 11.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Contro l’impossibile[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 12.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Incubo reale[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 13.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Speranza di salvezza[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 14.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Rovine al tramonto[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 15.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Visita notturna[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 16.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Via dall’inferno[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 17.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Strade del destino[ ]

Testimonia che hai concluso il capitolo 18.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Debutto mercenario[ ]

Testimonia che hai vinto il tuo primo combattimento da mercenario.

Otterrete questo trofeo dopo aver vinto il vostro primo combattimento, che avverrà nelle primissime battute di gioco.

Attacco mirato[ ]

Testimonia che hai colpito per la prima volta la vulnerabilità di un nemico.

Nel terzo capitolo otterrete automaticamente questo trofeo. Per scoprire le debolezze di un nemico, vi servirà l’abilità Asses, la quale vi permetterà di individuare le sue vulnerabilità (basta andare nel menù apposito nella pausa). Potrete tentare di sbloccare sin da subito questo trofeo nel primo capitolo, contro il primo boss: egli è vulnerabile al fulmine, quindi potrete utilizzare l’abilità di Barret per metterlo momentaneamente K.O. Una volta che avrete colpito la vulnerabilità di un nemico, sbloccherete questo trofeo.

Liberazione tempestiva[ ]

Testimonia che hai soccorso un alleato immobilizzato.

Otterrete questo trofeo col normale proseguimento, capiterà a volte che un vostro alleato rimarrà immobilizzato. Altrimenti, potrete ottenerlo durante la prima boss fight; quando il vostro alleato rimarrà immobilizzato dall’attacco avvenuto con la coda del boss, cambiate subito il personaggio controllato e con quest’ultimo attaccate subito la coda prima che finisca la mossa, così da liberare l’alleato rimasto immobilizzato. Una volta fatto, sbloccherete questo trofeo.

Tenacia stremante[ ]

Testimonia che hai stremato per la prima volta un nemico.

Trofeo che otterrete automaticamente con la storia, stremare un nemico significa stordirlo e ciò accade quando quest’ultimo finisce la sua stamina.

Ricerca musicale[ ]

Testimonia che hai ottenuto tre dischi del jukebox.

Vedi il trofeo d’argento “Collezionista Musicale”

Tuttofare principiante[ ]

Testimonia il successo della tua prima missione da tuttofare.

Vedi il trofeo d’argento “Tuttofare leggendario”

Studi bellici[ ]

Testimonia che hai raggiunto il livello massimo di maestria con l’abilità di un’arma.

Mentre combatterete ricaricherete la barra ATB (Active Time Battle) la quale vi permetterà di utilizzare le abilità dell’arma in vostro possesso. Potrete vedere, dal capitolo 3 in poi, la maestria della suddetta abilità nel menù dedicato ai miglioramenti delle armi, il cui progresso viene definito da una percentuale nella schermata di destra. Per raggiungere il livello massimo di maestria con l’abilità di un’arma, dovrete utilizzarla spesso in battaglia, un po’ come avveniva nel JRPG originale; più la utilizzerete più la maestria aumenterà, fino a raggiungere il 100%. Una volta fatto sbloccherete questo trofeo. La Buster Sword di Cloud non conterà per l’ottenimento di questo trofeo, dunque dovrete concentrarvi su un’altra arma.

Elevazione materica[ ]

Testimonia che hai ottenuto il primo avanzamento di livello per una materia.

Le materia sono degli incantesimi magici che potrete equipaggiare su ogni personaggio del party. Per livellare le materia avrete bisogno di guadagnare AP, che sono praticamente i punti esperienza per i suddetti incantesimi. Per livellare le materia, assicuratevi di averle equipaggiate, solamente così potranno guadagnare AP in battaglia.. Una volta che avrete livellato una materia, sbloccherete questo trofeo.

Apprendista invocatore[ ]

Testimonia che hai invocato il tuo primo Esper.

La prima evocazione che sbloccherete sarà Ifrit nel capitolo 3. Le evocazioni non potranno essere effettuate come e quando ci pare, esse però saranno disponibili soprattutto contro i boss. La prima occasione in utilizzerete un Esper sarà nel capitolo quattro, dove avverrà un nuovo tutorial sul suo utilizzo: completatelo e il trofeo sarà completamente vostro.

Pilota spericolato[ ]

Testimonia che hai superato brillantemente la sfida in moto con i complimenti di Jessie.

Per ottenere questo trofeo dovrete completare la sfida in moto del capitolo quattro con l’80% di salute o più rimasta. Consigliamo di ottenere questo trofeo alle difficoltà più basse, così da non ricevere troppi danni dagli attacchi dei nemici, per vedere come fare, seguite il video che troverete in allegato.

Lanciatore esperto[ ]

Testimonia che sei il campione di freccette del Settimo cielo.

Dopo aver salvato Johnny nel capitolo 3, tornerete al Settimo cielo e sarete obbligati a giocare a freccette per far passare il tempo. Per battere il record dell’avversario, ossia di 8 lanci, dovrete completare la partita con 7 lanci o meno. L’ottenimento di questo trofeo è molto semplice, il punteggio è fissato a 301 e per arrivare a zero avrete bisogno matematicamente di 5 lanci da 50 punti e una tripletta di 17 con un lancio. Il cursore in questa occasione sarà il vostro nemico, cercate di avere una mano ferma e di non sbagliare un singolo colpo, altrimenti non riuscirete ad ottenere questo trofeo. Dato che potrete ottenere questo trofeo solo nel capitolo 3, qualora non riusciate ricaricate il capitolo, finché non sbloccherete questo trofeo. A seguire un video esplicativo che vi mostrerà come fare.

Sperimentatore[ ]

Testimonia che hai ottenuto la materia chocomoguri.

Troverete la materia chocomoguri nel capitolo 6, seguite il video che troverete in allegato per trovare la nuova evocazione.

Intrusione sincronizzata[ ]

Testimonia che hai superato il livello massimo di sicurezza Shinra.

Sbloccherete questo trofeo nel capitolo 7, quando Tifa, Cloud e Barret dovranno premere contemporaneamente tre pulsanti per eludere la sicurezza della Shinra. Per farlo dovrete premere contemporaneamente questi pulsanti per quattro volte di fila, così facendo sbloccherete il percorso che dovrete affrontare. A seguire troverete un video esplicativo che vi mostrerà come fare.

Spaccatutto[ ]

Testimonia che hai trionfato in tutte le prove del Rompicasse in modalità normale.

Durante il capitolo 8 per conto di una missione secondaria vi ritroverete ad affrontare il minigioco del Rompicasse. A difficoltà normale, per completarlo, dovrete raggiungere i 30.000 punti. Come funziona tale gioco? Vi sono tre tipologie di casse: quelle normali da 50 punti, quelle blu da 100 punti che vi ricaricano la barra dell’ATB e infine quelle rosse che aumentano il tempo a disposizione nel cronometro. L’ideale sarebbe quello di equipaggiare la Lama d’acciao per l’abilità Catena rapida, poiché con un colpo distruggerete le casse da 50 punti, con due colpi quelle blu da 100. Usando Triple slash sarete capaci di accumulare la bellezza di 1500 punti dato che le casse saranno sistemate come un blocco unico. A seguire troverete un video esplicativo che vi mostrerà come fare, una volta che avrete completato tutte le prove del Rompicasse a difficoltà normale, sbloccherete questo trofeo.

Fioritura completa[ ]

Testimonia che con i tuoi fiori la Casa verde ha creato tutte le composizioni.

Durante il capitolo 9 proseguirete man mano per la main quest dovrete raccogliere dei fiori insieme ad Aerith per decorare la casa verde. Nel suo giardino avrete tre opzioni diverse tra i fiori gialli, bianchi e l’erbaccia. Componete un bouquet con tutte le composizioni citate poc’anzi, dopodiché avanzate ancora un po’ con la main quest e verrete coinvolti in un breve filmato, qui sbloccherete il trofeo automaticamente.

Trionfo invocativo[ ]

Testimonia che hai trionfato per la prima volta contro un Esper.

Otterrete questo trofeo verso il capitolo 8, quando incontrerete nuovamente Chadley. In questa occasione, egli sbloccherà per voi delle missioni VR in cui vi scontrerete contro nemici molto potenti. Il primo di questi è l’Esper Shiva, sconfiggetela e sbloccherete questo trofeo.

Re della palestra[ ]

Testimonia che sei un campione nei piegamenti.

Nel capitolo 9, dopo aver completato la missione secondaria nella palestra situata al mercato, avrete accesso a tutte le sfide dei piegamenti. Parlate con Jay per la sfida intermedia e con Jinan per quella più difficile, tutto quello che dovrete fare è premere con il giusto tempismo i tasti , se li premerete troppo lentamente o troppo velocemente, si ripercuoterà negativamente sulla vostra prestazione. A seguire troverete un video che vi mostrerà come sbloccare il suddetto trofeo.

Divo della danza[ ]

Testimonia che Anyan ha riconosciuto il tuo talento come ballerino.

Nel capitolo 9 di quando vi troverete nell’Honeybee Inn verrete coinvolti nel minigioco del ballo. Prima di affrontarlo si raccomanda di effettuare un salvataggio manuale, così in caso di fallimento, potrete ricaricare e ritentare. Per l’ottenimento di questo trofeo in Final Fantasy VII Remake, conta unicamente il ballo effettuato con Anyan, dove per la bellezza di 3 minuti, dovrete premere i tasti che compariranno sullo schermo. Dovrete concludere con un punteggio veramente alto, dunque sarà molto importante non sbagliare e per avere prova di ciò, del vostro successo, Aerith dovrà applaudire alla fine del vostro ballo. A seguire la sequenza di tasti che dovrete premere durante il ballo: . A seguire troverete anche un video esplicativo che vi mostrerà come ottenere il trofeo in questione.

Gladiatore trionfante[ ]

Testimonia che hai vinto la tua prima sfida indipendente nell’arena.

Dopo che avrete completato il torneo durante la storia nel capitolo 9, tornate nell’arena e parlate con un NPC che troverete all’ingresso dell’arena. Tutto quello che dovrete fare è giocare la prima sfida, quella da una stella e completarla, così da ottenere questo trofeo. A seguire troverete un video esplicativo che vi mostrerà come fare.

Ricerca sartoriale[ ]

Testimonia che hai esaminato tre abiti per il provino di Corneo.

Vedi il trofeo d’argento “Ambizione sartoriale”

Demolitore[ ]

Testimonia che hai trionfato in tutte le prove del Rompicasse in modalità difficile.

Troverete questa sfida nel capitolo 14, nelle fogne del settore 5. Essa si svolge nello stesso identico modo della modalità normale, e i nostri consigli sono praticamente gli stessi: utilizzate la Lama d’acciaio e l’abilità Catena rapida per ottimizzare i tempi ( vedi il trofeo di bronzo “Spaccatutto“) A seguire troverete un video esplicativo che vi mostrerà come fare.

Regina della palestra[ ]

Testimonia la mirabile vittoria di Tifa nelle gare di trazioni.

Nel capitolo 14 quando vi troverete in free-roam tornate alla palestra del Mercato murato e come nel capitolo 9 svolgete la missione secondaria al suo interno. Allo stesso modo, completate la sfida intermedia e PRO ma questa volta con Tifa nella gara di trazioni. Si svolgerà quasi nello stesso identico modo dei piegamenti, ma dovrete premere i tasti in sovraimpressione con ritmo per far sì che la trazione si completi in maniera perfetta. A seguire troverete come sempre un video esplicativo che vi mostrerà come fare.

Gratitudine angelica[ ]

Testimonia che hai ricevuto la lettera dell’Angelo dei bassifondi.

Per ottenere questo trofeo dovrete completare tutte le side quest del gioco in una sola run. Nel capitolo 9 potrete completare 3 quest su 5 (poiché alcune escludono le altre) quindi in questo caso, ricaricate quel capitolo, completate le quest mancanti e dopodiché tornate al 14. Sulla via che percorrete per motivi legati alla trama, troverete per terra una lettera, raccoglietela e sbloccherete questo trofeo. Per vedere la sua esatta locazione, seguite il video che troverete qui sotto.

Amicizia speciale[ ]

Testimonia che ti sei guadagnato l’eterna amicizia di Johnny.

Incontrerete Johnny in cinque occasioni, dove egli verrà coinvolto sempre in un incidente e voi dovrete salvarlo. In totale sono 5 incidenti e potrete recuperarli tramite la selezione dei capitoli una volta che avrete completato la storia. Una volta che li avrete completati tutti, sbloccherete questo trofeo, a seguire troverete un video esplicativo che vi mostrerà l’esatta ubicazione di ogni singolo incidente.

Maestria di livello[ ]

Testimonia che almeno un personaggio è arrivato al livello 50.

Il livello 50 è il level cap di Final Fantasy VII Remake. Per raggiungerlo senza troppe difficoltà, avrete bisogna innanzitutto della materia che vi permette di guadagnare più punti esperienza, la quale la otterrete dal combattimento simulato del capitolo 16. Dopodiché, una volta completata la storia, selezionate il capitolo 9 e tornate all’arena, in questa occasione già l’ottenimento degli XP sarà raddoppiato, più l’effetto della materia citata poc’anzi, guadagnerete XP quadruplicati rispetto al normale. Per velocizzare il processo dell’ottenimento del trofeo, consigliamo di iniziare il capitolo 16 e giocare tutta la sezione del parcheggio a difficoltà facile: potrete shottare i nemici umani usando Ignis + Estensiva, sfruttando ovviamente la materia che vi darà più punti esperienza. In questo modo, non solo raggiungerete il livello 50 in un battibaleno, ma farmerete anche molti AP in poco tempo, così da livellare diverse materie.

Maestria stremante[ ]

Testimonia che hai raggiunto un bonus di danno del 300% contro un nemico stremato.

Per ottenere questo trofeo avrete tre metodi: utilizzare le abilità Chi di Tifa, le quali aumenteranno il bonus di danno, utilizzare l’abilità True Strike dell’arma finale di Tifa (vedi il trofeo d’argento Maestria bellica per ottenerla), oppure sfruttare l’abilità Ray of Judgment di Aerith che incrementerà la percentuale di bonus in maniera significativa. Per ottenere questo trofeo, consigliamo di affrontare il Chocobo ciccio dalle missioni VR di Chadley, il quale ha un periodo di stordimento davvero lungo. Inoltre si consiglia di settare la difficoltà di Final Fantasy VII Remake a normale o difficile, poiché vi sono alte probabilità che col 300% di bonus danno l’avversario muoia per i danni subiti. Purtroppo, il boss del capitolo 18 non conta per l’ottenimento del trofeo.

Trofei d’argento

Ambizione sartoriale[ ]

Testimonia che hai esaminato tutti gli abiti per il provino di Corneo.

Vi sono in totale 9 abiti, 3 per Cloud, 3 per Tifa e 3 per Aerith. Essi sono semi-missabili, ossia ottenerli dipenderà dalle vostre scelte compiute tra il capitolo 3 e il capitolo 9, quindi dovrete ricaricare diverse volte alcuni capitoli e prendere scelte differenti per ottenerli tutti. A seguire, ecco come fare:

Prima partita

Capitolo 3 – Tifa abito sporivo (fate tutte le side quest);

Capitolo 8 – Aerith abito 1 (fate tutte le side quest);

Capitolo 9 – Cloud abito 1 ( completare The Party Never Stops, A Dynamite Body, Burning Thighs)

Seconda partita:

Capitolo 3 – Tifa abito esotico (fate tutte le side quest);

Capitolo 8 – Aerith abito 2 (completate 3 side quest su 6);

Capitolo 9 – Cloud abito 2 (Completare The Price of Thievery, Shears’ Counterattack, Burning Thighs)

Terza partita:

Capitolo 3 – Tifa abito maturo (non fate alcuna side quest)

Capitolo 8 – Aerith abito 3 ( non completate alcuna side quest)

Capitolo 9 – Cloud abito 3 ( 0 side quest )

Per validare ogni trance di abiti, dovrete completare ogni volta il capitolo 9, una volta che li avrete ottenuti tutti e presentati a Don Corneo, sbloccherete questo trofeo.

Tuttofare leggendario[ ]

Testimonia che hai portato a termine con successo tutte le missioni da tuttofare.

Vi sono in totale 26 missioni secondarie, ma in un singolo playthroug riuscirete a completarne soltanto 24. Questo perché, nel capitolo 9, potrete accedere solamente a tre delle 6 side quest disponibili. Nel momento in cui dovrete scegliere quale tipo di massaggio dovrà farvi Madame M, potrete accedere a due route: la sua o quella dell’allevatore di chocobo. Per accedere a quella di Madame M scegliete il massaggio celestiale da 3000 guil, così da poter giocare una trance di missioni secondarie, per quella dell’allevatore invece, vi basterà scegliere un altro massaggio tra quello normale e imprevedibile. Completate dunque le side quest rimanenti e sbloccherete il trofeo, qualora non riusciate a completarne qualcuna durante la vostra partita, tornate al capitolo 3, 8, 9 o 14 per recuperarla.

Collezionista musicale[ ]

Testimonia che hai ottenuto tutti i dischi del jukebox.

I dischi contengono le tracce musicali della OST del gioco. In totale sono 31 dischi da trovare in tutta Midgar, a seguire troverete un video che vi mostrerà dove trovare ognuno di essi. Una volta ottenuti tutti, sbloccherete il suddetto trofeo.

Maestria analitica[ ]

Testimonia che hai completato tutti i fascicoli richiesti per il dossier di ricerca.

Incontrerete Chadley per la prima volta nel capitolo 3, dopodiché lo ritroverete nei capitoli 8, 9, 14 e 16. Egli vi fornirà dei compiti da seguire in alcune battaglie, le quali si riferiscono a determinate azioni e molto altro ancora. In totale sono 20 fascicoli per il dossier di ricerca e potrete consultarli nel menù di pausa. Fortunatamente nessuno di essi è missaibile poiché troviamo la selezione dei livelli dopo aver completato la storia. Troverete Chadley nelle seguenti location:

– Capitolo 3 nel Settore 7;

– Capitolo 8 nel Settore 5;

– Capitolo 9 nel Settore 6;

– Capitolo 14 nel Settore 5;

– Capitolo 16 nel piano 63, dopo aver completato il primo scontro della modalità VR.

Completate tutti i suoi fascicoli ed otterrete senza troppi indugi anche questo trofeo.

Maestria bellica[ ]

Testimonia che hai appreso tutte le abilità delle armi.

Vi sono in totale 24 armi, 6 per Cloud, Tifa, Barret e Aerith. Per apprendere tutte le abilità delle armi, occorrerà ottenere la maestria di ognuna di esse, quindi dovrete utilizzare più volte quella suddetta abilità legata all’arma (consultabile nel menù dedicato alla selezione dell’arma da equipaggiare). Il nostro consiglio è di farmare le maestrie sfruttando la missione VR del Chocobo Ciccio, così da non avere troppe preoccupazioni durante il farming. A seguire troverete un video che vi mostrerà dove trovare tutte le armi del gioco.

Maestria eclettica[ ]

Testimonia che hai appreso tutte le tecniche dei nemici.

Per ottenere questo trofeo, avrete bisogno della materia “Eclettica”, la quale vi permetterà di apprendere le tecniche dei nemici. Per sbloccarla dovrete completare il fascicolo 16 di Chadley nel capitolo 14, lo troverete nel settore 5 accanto al negozio delle materia. Sono in totale 4 abilità che potrete ottenere tra il capitolo 14 e il 17, a seguire troverete le soluzioni per ottenerle:

–Skill #1: Assorbimento vitale che otterrete dal Fantasma nel capitolo 14, durante la missione secondaria “Missing Childern”;

–Skill #2: Kamikaze che otterrete dallo Smogger, nelle fogne del Settore 5 del capitolo 14, precisamente nella parte nord-est nell’area Steel Mountain;

–Skill #3: Aura gelida che otterrete dal Cerulean Drake nel capitolo 15, alla torre di distillazione terzo piano;

–Skill #4: Alito fetido che otterrete dal Molboro nel capitolo 17 in modalità Difficile, giocate la sua simulazione di combattimento che troverete ad inizio capitolo.

Una volta che avrete ottenuto le abilità sopracitate sbloccherete questo trofeo.

Intervento antigas[ ]

Testimonia che hai sconfitto un malboro.

Il malboro sarà disponibile solamente nel capitolo 17 in modalità Difficile, nel simulatore presente ad inizio capitolo. Lo troverete nella sfida 13 al quinto scontro, lo scontro non sarà particolarmente arduo, ma si consiglia di utilizzare Cloud, Tifa e Aerith come party. Il boss in questione non ha un moveset particolare, l’unica abilità a cui dovrete prestare molta attenzione è Alito fetido, tenetevi lontano oppure portatevi alle spalle del Molboro, nonché suo punto cieco e vulnerabile. Una volta che lo avrete sconfitto, sbloccherete questo trofeo.

Trofei d’oro

Sabotaggio estremo[ ]

Testimonia che hai sconfitto il prototipo Ubris.

Per sbloccare il prototipo Ubris, il superboss di Final Fantasy VII Remake, dovrete innanzitutto completare tutte le sfide dell’arena e i 13 combattimenti di simulazione della Shinra nel capitolo 17, tutto ciò in modalità difficile. Inoltre non dovrete perdere la sfida in solitaria di Aerith, altrimenti dovrete ricaricare il capitolo 9 e accettare immediatamente dopo aver sconfitto la Hell House. Il prototipo Ubris arriverà dopo che avrete affrontato, nella simulazione 14, Shiva, Chocobo ciccio, Leviatano, Bahamut (che evocherà Ifrit quando si troverà a metà vita) e infine, Ubris. Il quarto scontro di questa sfida purtroppo sarà la più difficile dell’intero gioco, ma fortunatamente, ad ogni sfida compiuta, verranno ripristinati il 50% degli HP e MP. Si raccomanda un part formato da Cloud, Tifa e Barret, quest’ultimo sarà fondamentale nel ruolo di healer e tank. Sarà importante anche avere un equipaggiamento che sappia reggere lo scontro, oltre ad avere magie basate sul fuoco e sfruttare i Thundaga per causare maggiori danni possibile agli esper che lo precedono. Mentre la quarta sfida di questo combattimento sarà pressoché ardua, il prototipo Ubris non rappresenta una grandissima minaccia per il party, poiché tutti i suoi attacchi (eccetto il cannone laser) saranno a corto raggio; perciò conviene tenere Barret lontano e impegnato nel ruolo da healer, mentre Cloud e Tifa saranno i principali damage dealer. Egli è debole al fulmine, usatelo spesso per trarne vantaggio. Una volta che avrete sconfitto il prototipo Ubris, sbloccherete questo trofeo.

Tenacia suprema[ ]

Testimonia che hai completato tutti i capitoli in modalità difficile.

Sbloccherete la difficoltà difficile una volta che avrete portato a termine la storia di Final Fantasy VII Remake. Fortunatamente, potrete selezionare il primo livello e continuare a giocare con i progressi ottenuti dalla prima run, dato che la modalità Difficile vi metterà davanti a diversi handicap, come il ridotto utilizzo degli oggetti e il mancato ripristino automatico degli MP. I nemici in questa modalità avranno maggiori HP e MP e causeranno danni maggiori. Una volta che avrete portato a termine tutti i capitoli a difficile, sbloccherete questo trofeo.

Trofeo di Platino

Padrone del destino[ ]

Testimonia che hai conquistato tutti i trofei.

Complimenti! Avete ottenuto tutti i trofei di Final Fantasy VII Remake.