AMD presenta i nuovi processori della terza generazione Ryzen

Oggi, AMD ha annunciato le ultime novità della famiglia di processori desktop AMD Ryzen di terza generazione, i processori AMD Ryzen 3 3100 e AMD Ryzen 3 3300X e il chipset AMD B550 per socket AM4 progettato per i processori desktop AMD Ryzen di terza generazione con oltre 60 progetti in sviluppo. Sfruttando il portafoglio di tecnologie di classe mondiale di AMD, questi nuovi processori desktop Ryzen 3 portano l’innovativa architettura di base Zen 2 agli utenti aziendali, ai giocatori e ai creatori di tutto il mondo, sfruttando la tecnologia Simultaneous Multi-Threading (SMT) per una maggiore produttività. Con il doppio dei thread, il doppio della larghezza di banda e un’ampia selezione di schede madri in sviluppo, il chipset AMD B550 e i processori desktop Ryzen 3 offrono la soluzione di elaborazione ideale dall’alto verso il basso.

Ecco le dichiarazioni di Saeid Moshkelani, Vice Presidente Senior e General Manager della Client Business Unit:

I giochi e le applicazioni stanno diventando sempre più impegnativi, e con questo gli utenti chiedono di più ai loro PC. AMD si impegna a fornire soluzioni che soddisfino e superino tali richieste per tutti i livelli di calcolo. Con l’aggiunta di questi nuovi processori desktop Ryzen 3 continuiamo questo impegno con i nostri clienti di gioco tradizionali”. Abbiamo portato le prestazioni a un livello superiore, raddoppiando i fili di elaborazione dei nostri processori Ryzen 3 per spingere le esperienze di gioco e di multitasking a nuovi livelli.

Continuando a dimostrare la sua leadership nello spazio desktop consumer, AMD Ryzen 3 3100 e AMD Ryzen 3 3300X rappresentano i processori desktop AMD Ryzen 3 più veloci di sempre, portando prestazioni desktop di classe mondiale ai videogiocatori. Essi rappresentano anche l’impegno di AMD a migliorare le prestazioni della CPU e le tecnologie per i consumatori, consentendo per la prima volta l’SMT su un processore desktop Ryzen 3.

I processori sfruttano i vantaggi della cache da 18 MB, offrendo una drastica riduzione della latenza della memoria, traducendosi direttamente in prestazioni di gioco più fluide e rapide per ottenere un elevato framerate nei giochi ad alta intensità di CPU. Inoltre, con quattro core, otto thread e tecnologia AMD SMT, i nuovi processori Ryzen 3 forniscono incredibili prestazioni multitasking e reattività di cui i consumatori hanno bisogno.

Il nuovo chipset B550 per socket AM4 è l’ultimo arrivato nella famiglia di chipset della serie AMD 500 con supporto per i processori da tavolo AMD Ryzen 3000, leader del settore. Le prossime schede madri B550 sono l’unico chipset moderno mainstream con compatibilità per PCIe 4.0, sbloccando il doppio della larghezza di banda delle schede madri B450 per prestazioni ad alta velocità e ad alta potenza nei giochi e nel multitasking.

AMD Ryzen 3 3100 e AMD Ryzen 3 3300X saranno disponibili presso i principali rivenditori e rivenditori al dettaglio in tutto il mondo a partire da maggio 2020. Si prevede che le schede madri AMD B550 saranno disponibili a partire dal 16 giugno 2020 presso i partner ODM tra cui ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE e MSI presso i principali rivenditori e rivenditori al dettaglio.