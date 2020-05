Inside Xbox: annunciato il badge per videogames ottimizzati su Xbox Series X

Dopo diversi giorni di fermento in cui vi aggiornammo via games news sulla console che avrebbe fatto da protagonista e sui nuovi titoli provenienti dai team di terze parti che sarebbero stati svelati nel corso dell’attesissimo Inside Xbox di oggi, come potete leggere alla fine di questa notizia, poche ore fa è stato annunciato sul profilo Twitter di Xbox il badge con cui verranno presentati i videogiochi già ottimizzati per Xbox Series X.

Non ci resta dunque che attendere ancora poche ore! Vi ricordiamo che l’orario di partenza di Inside Xbox è previsto oggi per le 17:00 italiane, e che l’evento ci terrà con sé poco meno di un’ora con un’infinità di sorprese di cui Aaron Greenberg (direttore del marketing della società di Redmond) ha desiderato ieri condividere che:

Every game you’ll see on #InsideXbox tomorrow will be Xbox Series X Optimized. Spoilers, you’re going to see this badge a lot.

You ready? We’re ready. pic.twitter.com/pzSJmUvNUp

