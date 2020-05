Little Fires Everywhere sarà disponibile dal 22 maggio in Italia e altri paesi selezionati

Little Fires Everywhere è una miniserie di 8 puntate che è ispirata all’omonimo romanzo di Celest Ng, pubblicato nel 2017. L’opera, che negli Stati Uniti è arrivata su Hulu il 18 marzo, segue il racconto di due famiglie che sono all’opposto: i Richardson e una madre e sua figlia che stravolgono le loro vite.

Little Fires Everywhere: ecco tutte le informazioni

Amazon Prime Video, tramite un comunicato stampa, ha diffuso la notizia che Little Fires Everywhere sarà disponibile dal 22 maggio sulla piattaforma in esclusiva in Europa (anche in Italia), America Latina, Canada, Australia e altri paesi selezionati. Nel nostro paese, la realizzazione, come altri prodotti del device, arriverà prima in versione originale e sottotitolata e, successivamente, sarà rilasciata anche la versione doppiata in italiano. Con un cast formato da Reese Witherspoon, Kerry Washington, Joshua Jackson e Liz Tigelaar, e una storia affascinante, il prodotto si preannuncia esplosivo. Vi lasciamo quindi alla locandina ufficiale, in attesa della premiere.