Supergirl: il film non arriverà a breve

Supergirl è un noto personaggio della DC, cugina del celebre Superman e sua controparte femminile. La figura fumettistica che è stata introdotta nel 1959 grazie ad Otto Binder e Al Plastino, è rappresentata anche sul piccolo schermo, a partire dal 2015, con una serie ideata da Greg Berlanti, Ali Adler e Andrew Kreisberg (qui trovate un poster dello show).

Supergirl: alla ricerca del lungometraggio

Supergirl, da quello che è stato riferito da Detective Comics e Warner Bros., sarà protagonista anche di un lungometraggio del DCEU che sembra però in fase di stop. Il sito Heroic Hollywood, infatti, ha riportato delle informazioni di un insider, secondo il quale, la produzione vuole prima decidere il destino di Superman al cinema e di conseguenza una pellicola sull’eroina non lo vedremo a breve. Vi aggiorneremo non appena ci saranno dettagli aggiuntivi sulla situazione.