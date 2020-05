Mafia e Mafia II: leak sulle Definitive Edition

A seguito dell’annuncio ufficiale di Mafia Trilogy per PlayStation 4, Xbox One e PC, sono trapelate news, tramite il Microsoft Store, che hanno rivelato le prime informazioni e le prime immagini per due titoli della trilogia. Mafia: Trilogy è composta da tre titoli: Mafia Definitive Edition, un remake completo dell’originale Mafia, in uscita il 28 agosto, Mafia II Definitive Edition, un remaster in uscita in digitale il 19 maggio, e Mafia III Definitive Edition, che presumibilmente uscirà sempre il 19 maggio, ma non ne abbiamo la certezza al momento. Ecco le due descrizioni e le immagini che siamo riusciti ad ottenere.

Mafia Definitive Edition

È la prima parte della saga crime Mafia, ambientata negli anni ’30 a Lost Heaven, Illinois. Ricreato da zero, il titolo risale i ranghi della Mafia durante l’era del proibizionismo della criminalità organizzata. Dopo un incontro con la malavita, il tassista Tommy Angelo viene spinto in un mondo sotterraneo mortale. Inizialmente a disagio nel ritrovarsi con la famiglia criminale di Salieri, Tommy scopre presto che le ricompense sono troppo grandi per essere ignorate.

Elementi chiave

Riproduci un film sulla malavita – vivi la vita di un gangster dell’era del proibizionismo e sali nei ranghi della mafia.

Lost Heaven, Illinois – È stato ricreato il paesaggio urbano degli anni ’30, pieno di architettura interbellica, automobili e cultura da vedere, ascoltare e con cui interagire.

Remade Classic – ricreato fedelmente, con trama, gameplay e colonna sonora ampliati. Questa è la Mafia che ricordavi e molto altro.

Mafia II Definitive Edition

Include il gioco principale e tutte le versioni di contenuti scaricabili. È la seconda parte della saga crime Mafia, ambientata ad Empire Bay, New York, negli anni ’40 -’50. Il titolo è stato rimasterizzato con incredibili dettagli HD. Potrete vivere la vita di un gangster durante l’era d’oro del crimine organizzato. L’eroe di guerra Vito Scaletta rimane invischiato nella malavita nella speranza di pagare i debiti di suo padre. Accanto al suo amico Joe, Vito lavora per mettersi alla prova, salendo la scala della famiglia con crimini che gli fanno ottenere una maggiore ricompensa, un aumento di stato status e più pesanti conseguenze.

Elementi chiave

Golden Era Drama – Ispirato ai drammi iconici della mafia, immergiti nel fascino e nell’impossibile fuga della vita come un saggio uomo mafioso.

Empire Bay, New York – Seconda guerra mondiale Empire Bay, New York, una città piena di opportunità e dove la criminalità organizzata prospera nelle fiorenti industrie dell’America del dopoguerra.

Completo e rimasterizzato – Per la prima volta in assoluto sperimenta il dramma criminale Mafia II in un unico pacchetto e presentato con incredibili dettagli HD.