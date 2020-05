Helix eSports inserisce Razer come partner periferico esclusivo

Helix eSports, sede di eventi, ha stretto una partnership con la società di periferiche di gioco Razer .

Razer fungerà da esclusivo partner periferico per l’azienda, fornendo prodotti per le sue strutture di gioco in tutto il Nord America.

Razer lancerà i suoi prodotti nei centri di gioco il 23 maggio insieme all’apertura della sede di Patriot Place di Helix eSports, che inizialmente doveva aprire a gennaio. Il complesso fungerà anche da struttura di allenamento per il franchising Boston Uprising Overwatch League.

Seeson Mahathavorn, Senior Global Esports Marketing Manager di Razer , ha commentato l’accordo in una versione:

In Razer, cerchiamo ogni opportunità per riunire le comunità per giocare e competere tra loro sul nostro hardware migliore della nostra categoria. Siamo entusiasti di lavorare con Helix per aiutare a creare i più solidi centri di gioco del mondo e riunire i giocatori in nuovi modi sotto la bandiera della concorrenza.

Oltre a fornire periferiche, Razer supporterà anche i tornei ospitati da Helix eSports. Il primo progetto supportato da Razer è il “Stream del progetto Wounded Warrior da servire: COD Tournament II”, che è previsto per il 16 maggio.

Murphy Vandervelde, CEO di Helix eSports , ha aggiunto: