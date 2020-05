Kerbal Space Program: nuovo DLC in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea

Dopo le notizie sul secondo capitolo di Kerbal Space Program, arriva oggi la notizia di un nuovo spettacolare DLC, Shared Horizons, creato in collaborazione con l’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) . Lo sviluppatore Squad e il publisher Private Division, sono molto entusiasti di annunciare questa collaborazione che celebra l’eccezionale contributo dell’ESA all’esplorazione spaziale.

Con questo aggiornamento verranno introdotte due nuove famosissime missioni progettate dall’organizzazione spaziale europea: l’iconico razzo Ariane 5, una tuta spaziale personalizzata per i kerbal, nuove parti e un nuovo esperimento scientifico. La prima delle due nuove missioni, BepiColombo, riprodurrà la missione congiunta verso Mercurio organizzata dall’ESA in collaborazione con l‘Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA) e attualmente in corso. Rosetta, la seconda missione, è un tributo all’atterraggio avvenuto con successo su una cometa della famiglia gioviana, un’impresa che ha consentito di raccogliere una grande quantità di dati. Michael Cook, produttore esecutivo alla Private Division, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di aver potuto collaborare con l’ESA per portare i loro veicoli e le loro missioni all’interno di Kerbal Space Program . È un onore lavorare fianco a fianco con un’organizzazione spaziale di livello mondiale: non vediamo l’ora che i nostri fan possano rivivere quelle missioni monumentali con l’aggiornamento Shared Horizons “.

Il nuovo aggiornamento di Kerbal Space Program, Shared Horizons, sarà disponibile per PC dal 1 luglio 2020 e successivamente arriverà anche per console.

“In Kerbal Space Program dovrai prendere il controllo del programma spaziale della razza aliena dei kerbal. Potrai utilizzare una vasta gamma di parti per costruire navi spaziali perfettamente funzionanti che prenderanno il volo (o si schianteranno) secondo accurati modelli di aerodinamica e moto orbitale. Lancia il tuo equipaggio di kerbal in orbita e oltre (cercando di mantenerli in vita), esplora le lune e i pianeti del sistema solare Kerbol, costruisci basi e stazioni spaziali per espandere il raggio d’azione delle tue spedizioni.

Kerbal Space Program offre tre modalità di gioco. In modalità Scienza devi eseguire esperimenti scientifici per sbloccare nuove tecnologie e ampliare le conoscenze di tutta la kerbalità. In modalità Carriera devi gestire tutti gli aspetti del tuo programma spaziale, tra cui la costruzione, la strategia, i finanziamenti, l’espansione delle strutture e tanto altro. In modalità Sandbox puoi costruire liberamente tutte le navi spaziali che ti vengono in mente, con tutte le parti e le tecnologie disponibili fin dall’inizio.”