Saints Row The Third Remastered: ecco il trailer di lancio

Saints Row The Third Remastered è disponibile da oggi. La versione migliorata del terzo episodio della saga action, originariamente uscito nel 2011, arriva infatti su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per l’occasione Deep Silver (questa versione è revisionata da Sperasoft), ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi consigliamo, qualora lo vogliate, di dare una letta alla nostra recensione, per sapere cosa ne pensiamo di questa remastered.