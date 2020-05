Civilization VI ora gratuito su Epic Games Store

La scorsa settimana è stata forse la più gloriosa per i giveaway gratuiti sull’Epic Games Store: tanto per dirne una, la Premium Edition di Grand Theft Auto V rientrava fra questi. Il risultato è stato una specie di corsa all’oro che ha mandato offline i server dello Store per qualche minuto. E se è chiaramente molto difficile eguagliare un simile livello di euforia, questo non significa che le sorprese siano per forza finite qui: ora, a titolo completamente gratuito, sullo store arriva anche Civilization VI.

Il sesto capitolo di uno degli strategy game più giocati di sempre è infatti disponibile gratuitamente per tutti quegli utenti che possiedono un account sull’Epic Store. La promozione arriva insieme al nuovo Season Pass, per cui se avevate intenzione di scaricare solamente la versione base del gioco, sappiate che c’è molto materiale per ampliare la vostra esperienza.

Civilization VI rimarrà gratuito fino al 28 di Maggio, dopodiché sarà la volta di Borderlands The Handsome Collection e ARK Survival Evolved. A proposito, se avete perso il trailer riguardo la nuova campagna in arrivo col Season Pass, assicuratevi di dargli un’occhiata semplicemente cliccando qui.