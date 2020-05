Pac-Man Live Studio: nuovo titolo co-op annunciato per Twitch

Pac-Man Live Studio si farà: lo ha annunciato in queste ore Amazon Game Studios tramite il suo account Twitter. Il titolo, che sarà una modalità co-op di uno dei videogiochi più iconici di sempre (e che, a proposito, compie 40 anni proprio oggi), sarà disponibile in esclusiva su Twitch a partire da Giugno, ma per quanto riguarda giorno e orario non ci sono ancora dati ufficiali.

Di seguito, trovate una piccola overview del gioco: