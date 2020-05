Observation: disponibile su Steam la versione per PC

Observation, il titolo sci-fi edito da Devolver Digital e lanciato sull’Epic Games Store a Maggio di ormai un anno fa, è ora disponibile per PC via Steam ad un prezzo di lancio di €12,49 che offre uno sconto del 50%, offerta però limitata solamente fino al 28 di Maggio, data in cui il prezzo tornerà ad essere quello originale di €24,99.

Observation è un thriller fantascientifico che scopre cosa è successo alla dott.ssa Emma Fisher e all’equipaggio della sua missione, attraverso l’obiettivo dell’intelligenza artificiale della stazione S.A.M. I giocatori assumono il ruolo di S.A.M. azionando i sistemi di controllo della stazione, le telecamere e gli strumenti per aiutare Emma a scoprire cosa sta succedendo alla stazione, l’equipaggio scomparso e S.A.M. lui stesso. Non sei sulla stazione, tu sei la stazione. Unendo avventura narrativa, enigmi, esplorazione e orrore esistenziale cosmico, scopri la vera natura di te stesso, della tua ciurma e del misterioso esagono sempre presente su Saturno.

