Days of Play 2020: tornano le offerte su giochi e molto altro

Buone notizie per i fedelissimi PlayStation! La Sony Interactive Entertainment ha annunciato oggi che i Days of Play 2020 si svolgeranno anche quest’anno dal 25 maggio all’8 giugno e presenteranno varie offerte su titoli esclusivi per PlayStation 4, accessori e molto altro ancora.

Secondo quanto affermato sul blog della PlayStation, i Days of Play inizieranno presso i rivenditori aderenti in Europa, Australia, Nuova Zelanda e altre regioni selezionate a partire dal 25 maggio, con promozioni su PS VR, giochi ed headset, fino a esaurimento scorte.

Di seguito alcune delle promozioni disponibili:

Confezioni PlayStation VR: PS VR Starter Pack €199.99 PS VR – Mega Pack v2 €229.99

Wireless Headset Gold 69,99

Un’ampia selezione di giochi che include: Nioh 2 €49.99 Death Stranding €29.99 Death Stranding Special Edition €39,99 Predator Hunting Grounds €29,99 MediEvil €19,99 Concrete Genie €19,99 Days Gone €24,99 Marvel’s Spider-Man €19,99

Giochi linea HITS: I titoli selezionati nella gamma dei PlayStation Hits partono da €14,99 ciascuno, tra cui The Last of Us Remastered, God of War, Horizon Zero Dawn e altro.



Inoltre, il PlayStation Store offrirà anche fantastiche offerte per i giochi di maggior successo, oltre alle offerte sugli abbonamenti PlayStation Plus e PlayStation Now, dal 3 al 17 giugno. Per ulteriori informazioni sul Days of Play 2020 e tutte le offerte in arrivo, potete consultare il Blog PlayStation oppure andare sul nostro sito. Vi terremo aggiornati!