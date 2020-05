Street Power Soccer annunciato per console e PC

Il nuovo titolo dal doppio nome Street Power Soccer (in America) o Street Power Football (in tutto il mondo), è un gioco di calcio in stile arcade in uscita quest’estate per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam. Lo hanno annunciato il publisher Maximum Games e gli sviluppatori SFL Interactive e Gamujan.

“Stile formidabile e azione piena di energia convergono in questa esperienza di calcio arcade. Affronta le leggende dello street football o i tuoi amici in modalità e campi di gioco fenomenali. Sfodera trick e super poteri e diventa Street King.”

Funzionalità principali di Street Power Soccer

Diventa Street King : domina le strade, guidato della leggenda dello street style, Sean Garnier.

: domina le strade, guidato della leggenda dello street style, Sean Garnier. Forma la tua squadra : scegli i tuoi amici e scatena il tuo street style creando un team con un massimo di 4 componenti e giocando in locale o online!

: scegli i tuoi amici e scatena il tuo street style creando un team con un massimo di 4 componenti e giocando in locale o online! Sei eccezionali modalità di gioco: Freestyle, Street Football 3v3, Trick Shot, sfide in Panna Cage e molto altro!

Gioca con stile : personalizza la tua squadra con eleganti mode di strada, emote e tatuaggi personalizzati!

: personalizza la tua squadra con eleganti mode di strada, emote e tatuaggi personalizzati! Autentica cultura street style : gioca al fianco di freestyler mitici come Sean Garnier, Liv Cook, Melody Donchet e altri, al ritmo di brani da sballo di Black Eyed Peas, DJ Snake e Snap.

Potete trovare ulteriori informazioni su titoli sport sul nostro sito.