The Outer Worlds si mostra su Nintendo Switch nelle nuove immagini

Già reso disponibile sugli scaffali dei negozi dal 25 ottobre 2019 su PC, Xbox One e PlayStation 4, The Outer Worlds ritorna a far parlare di sé. Nel corso delle recenti ore, Private Division insieme ad Obsidian Entertainment e Virtuos Games hanno pubblicato in rete alcune immagini dedicate alla versione Nintendo Switch della produzione.

Ecco una breve descrizione del titolo:

The Outer Worlds è un nuovo RPG sci-fi single-player della Obsidian Entertainment and Private Division. Perso in transito su una nave coloniale diretta ai confini della galassia, ci si sveglia decenni più tardi di quanto ci si aspettasse solo per ritrovarsi nel bel mezzo di una profonda cospirazione che minaccia di distruggere la colonia di Halcyon. Mentre esplorate le zone più lontane dello spazio e incontrate una miriade di fazioni in lizza per il potere, chi decidete di diventare determinerà il destino di tutti gli abitanti di Halcyon. Nell’equazione aziendale della colonia, voi siete la variabile non pianificata.

Per concludere, vi ricordiamo che l’edizione dedicata a Nintendo Switch uscirà nella giornata del 5 giugno.