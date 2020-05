Call of Duty: il capitano Price sarà un nuovo operatore?

Vi abbiamo dato solo due giorni fa la notizia che il nuovo capitolo del franchise Call of Duty, in uscita a fine anno, sarà probabilmente una nuova versione di Back Ops chiamata Black Ops Cold War. Dato che presumibilmente il gioco verrà lanciato tra ottobre e novembre, non dovrebbe passare ancora molto tempo prima che arrivi una comunicazione ufficiale. Nel frattempo però il gioco attuale sta ricevendo numerosi aggiornamenti, e oggi è arrivata una nuova notizia tramite la mail privata che viene inviata ai fan.

Infatti, chi è iscritto alle Offerte Speciali della newsletter Activision, ha ricevuto oggi oltre alle informazioni sulla nuova mappa Hardhat, al decimo anniversario di Black Ops e alle Home Series Seattle, anche un link ad una nuova pagina confidenziale di Call of Duty con il titolo Oggetto Aggiornamento Allerta Tattica. All’interno della pagina si trova un breve teaser che sembra suggerire alcuni contenuti della quarta stagione sia per Modern Warfare che per Warzone.

Come si può notare, il video sembra una conversazione confidenziale e viene menzionato un nuovo operatore, ma la foto che viene mostrata, seppur sfocata, è quella di un inconfondibile Captain Price, uno dei personaggi principali della modalità campagna di Modern Warfare. Ci sono buone probabilità quindi che diventi uno dei nuovi operatori della prossima stagione. Call of Duty: Modern Warfare e Warzone sono ora disponibili su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi terremo ovviamente aggiornati man mano che arrivano altre notizie sulla quarta stagione.