Final Fantasy VII Remake: top nelle vendite di Aprile negli Stati Uniti

NPD Group ha rivelato i suoi dati più recenti riguardo le vendite dei videogiochi in ambito hardware e software di Aprile. Il totale ammonta a 1,5 miliardi di dollari e, secondo l’analisi di GamesIndustry.biz, tale valore è più alto del 73% rispetto a quello dell’anno scorso nello stesso periodo definendo un nuovo record per il mese nella storia. Final Fantasy VII Remake ha un ruolo in tutto ciò. Per avere più certezze, qui è possibile farsi un’idea più concreta.

Guardando solo al software, ha fatto arrivare la cifra a ben 662 milioni di dollari e proprio il remake del gioco tra i più apprezzati dell’intera saga Final Fantasy guida la classifica delle vendite negli Stati Uniti nel mese di Aprile, il quale è anche il terzo gioco più venduto dell’anno fin’ora e si è anche aggiudicato il titolo di gioco più venduto dell’anno per Playstation 4. Ha anche posto un nuovo record di lancio mensile per il franchise, superando anche Final Fantasy XV quando venne rilasciato a Dicembre del 2016.

Continuando la classifica stilata da NPD Group, al secondo posto troviamo Call of Duty Modern Warfare il quale è il quarto titolo più venduto nella storia degli Stati Uniti nel rapporto dollaro/unità vendute nei suoi primi sette mesi di vita. Animal Crossing New Horizons, rilasciato negli Stati Uniti a Marzo, segue i due sopracitati in terza posizione per il mese di Aprile. È ancora il secondo gioco più venduto dell’anno, sino ad ora, su Switch. Per la lista completa della classifica di NPD Group, potete dare un’occhiata sotto:

Final Fantasy 7 Remake Call of Duty Modern Warfare Animal Crossing: New Horizons NBA 2K20 Grand Theft Auto 5 Resident Evil 3 Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered MLB The Show 20 Madden NFL 20 Red Dead Redemption 2 Just Dance 2020 FIFA 20 Mortal Kombat 11 Borderlands 3 Predator Hunting Grounds Mario Kart 8 Deluxe Star Wars Jedi Fallen Order Persona 5 Royal Need for Speed Heat Dragon Ball Z Kakarot

*le vendite digitali non sono incluse nella lista.