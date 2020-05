Summer Game Fest 2020: ecco le ultime novità

Sono arrivati oggi nuovi aggiornamenti riguardo al Summer Game Fest 2020 che purtroppo quest’anno si svolgerà online a causa della pandemia. Sul profilo Twitter ufficiale sono stati annunciati due eventi Developer Showcase in programma rispettivamente per il 22 giugno e il 20 luglio, che metteranno in evidenza un gruppo selezionato di videogiochi indipendenti e AAA a cura del team Days of the Devs e di Geoff Keighley. Ogni rassegna presenterà nuovi contenuti tra cui gameplay, notizie e spettacoli musicali sui videogiochi. La rassegna del 22 giugno si terrà alle 8:00 PT/ 11:00 ET.

Il gruppo iniziale di aziende partecipanti confermato per le rassegne comprende:

Akupara Games

Annapurna Interactive

The Behemoth

Finji

Kowloon Nights

Longhand Electric

MWM Interactive

Panic

Sabotage Studio

Skybound Games

Team17

thatgamecompany

Tribute Games

Ustwo Games

Altri publisher, sviluppatori e titoli presenti verranno annunciati in un secondo momento. Il team di Day of the Devs al momento sta anche accettando proposte da sviluppatori indipendenti per esseri inclusi nella rassegna. Potete inoltrare la vostra domanda entro il 28 maggio a questo link. Il curatore del Summer Game Fest, Geoff Keighley, ha dichiarato in un comunicato stampa:

“Gli sviluppatori e i publisher di indie games sono una parte vitale del nostro settore e del Summer Game Fest. Sono entusiasta di collaborare con Day of the Devs per questi eventi in rassegna, che saranno pieni di gameplay e aggiornamenti dei publisher indipendenti e importanti.”

Tim Schafer, fondatore di Double Fine Productions e co-fondatore di Day of the Devs, ha aggiunto:

“Il nostro obiettivo con Day of the Devs è sempre stato quello di puntare i riflettori sui giochi guidati dai creatori, sia che si tratti di un titolo che sta già avendo un po’ di fermento o qualcosa di completamente nuovo e sorprendente”.