Project Warlock in arrivo su PS4, Xbox One e Switch

Project Warlock, FPS retro uscito su Steam a Dicembre 2018 e sviluppato da Buckshot Software verrà rilasciato su Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Ciò non avverrà contemporaneamente, ma gli appassionati di retro-shooter possono gioire comunque. DIfatti, il titolo che ci riporta indietro nel tempo sarà negli store a partire dal 9 Giugno per Playstation 4, 11 Giugno per Nintendo Switch e su Xbox One arriverà il 12 Giugno al prezzo di €14,99. Pre-order possibili da adesso su Xbox One e Switch. In calce alla notizia potete vedere il trailer d’annuncio e qui sotto è possibile leggere una panoramica del gioco dal publisher Crunching Koalas:

Il gioco racconta la storia dello Stregone, un misterioso predicatore con la missione di ripulire il mondo dalle forze del male. Gettandosi in un inferno di proiettili, artigli e zanne, egli deve squartare e sparare per aprirsi la via attraverso orde di demoni assetati di sangue, mostri blasfemi e macchine mortali. Completando 60 livelli posti in 5 domìni differenti, il giocatore metterà piede su aree segrete, casse di munizioni, pulsanti nascosti ed ascensori che porteranno ad un pericolo maggiore. E’ cruciale fare buon uso delle 38 armi e degli 8 incantesimi dell’arsenale, scegliendo i giusti power-up per far uscire il meglio da ogni stile di gioco e sviluppare il personaggio con ogni battaglia per far uscire tutto il suo potenziale. Iniziando a lavorare ai tempi della scuola superiore, Jakub Cist aveva poca esperienza ed ancor meno fondi. Grazie alla sua passione per il retro-gaming ereditata da suo padre, una campagna di successo su Kickstarter e artisti di talento, Jakub è riuscito a portare dopo quattro anni Project Warlock, pronto ad essere rilasciato su console per offrire un mix di azione anni ’90 con tutte le caratteristiche di un moderno FPS del ventunesimo secolo.