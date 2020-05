Outriders Broadcasts: primo appuntamento il 28 Maggio

Square Enix ha annunciato che Outriders, nuova IP per PC e console di next gen e current gen, sarà protagonista del nuovo Outriders Broadcasts, un programma mensile che andrà rivelando news ed informazioni dello shooter RPG sviluppato dalla People Can Fly. Il primo episodio sarà disponibile sui canali Twitch e Youtube il 28 Maggio alle 18.00 ore italiane, intitolato Built for the Core ed esporrà nuovo gameplay, aree, poteri mai visti sino ad ora, uno sguardo approfondito alle classi dei personaggi, aggiornamenti sullo sviluppo ed altro ancora. Insomma, ci sarà davvero di tutto. I Broadcast futuri andarnno ancora più nel dettaglio tra meccaniche e setting del gioco.

“Ovviamente, ora come ora le cose sono piuttosto strane nel mondo e ci stiamo adattando al meglio delle nostre possibilità” afferma il creative director di People Can Fly, Barket Kmita.

“Abbiamo dato priorità alla sicurezza del nostro team e 250 persone e più del nostro gruppo sta lavorando da casa rimanendo in salute. Stiamo ancora lavorando duro sullo sviluppo del titolo e rimaniamo fedeli all’uscita per l’estate 2020.” Kmita ha poi continuato, “Con la cancellazione di alcuni dei più grandi eventi dell’anno sui videogiochi, abbiamo cercato nuovi modi per condividere le news su Outriders con i giocatori. Siamo davvero emozionati all’idea di presentare i nuovi dettagli su cui stiamo lavorando da questo mese in poi con Outriders Broadcasts”.