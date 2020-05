Saints Row The Third Remastered: scopriamo come gira il titolo nell’analisi di Digital Foundry

Quest’oggi è uscito Saints Row The Third Remastered su PC, PlayStation 4 e Xbox One, di cui potete leggere la recensione sulle nostre pagine se vi interessa la produzione in questione, che riporta i giocatori nella gang dei Third Street Saints. Nel frattempo, Digital Foundry ha condotto un’analisi tecnica della produzione, rimanendone piacevolmente colpita del lavoro compiuto dal porting.

Saints Row The Third Remastered, secondo quanto rivelato dai tecnici di Digital Foundry, offre dei modelli poligonali migliori, sistema di illuminazione sensibilmente perfezionato grazie anche all’implementazione della tecnologia HDR, effetti particellari insieme a quelli audio. Insomma, sembrerebbe che a livello tecnico l’opera sia uno dei migliori lavori di rimasterizzazione più riusciti in questa generazione.