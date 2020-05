Zenimation: la nuova serie di corti animati da oggi su Dinsey Plus

Disney+ e Walt Disney Animation Studios lanciano oggi Zenimation, la nuova serie in 10 episodi che farà immergere lo spettatore nel paesaggio sonoro di corti animati. Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione della serie nel comunicato:

“Stacca la spina, rilassati e rinfresca i tuoi sensi per un momento di mindfullness con Zenimation, dei Walt Disney Animation Studios, un’esperienza di paesaggio sonoro animato. Che si tratti della piccola Vaiana che viene chiamata dall’oceano, di Anna e Kristoff che camminano attraverso una foresta ghiacciata, o di Baymax e Hiro Hamada che sorvolano San Fransokyo, queste scene iconiche diventano un’esperienza uditiva unica con i suoni delle onde dell’oceano, di una foresta ghiacciata e del librarsi in volo. Zenimation rende omaggio agli artisti dell’immagine e del suono che hanno fatto la storia dei film dei Walt Disney Animation Studios.

Tutti gli episodi di Zenimation sono disponibili da oggi su Disney+.