Ubisoft ha da poco rilasciato un nuovo trailer di The Crew 2, gioco di guida open wolrd sviluppato da Ivory Tower. Il The Explorer trailer, mostra le novità in arrivo con l’aggiornamento gratuito Hobbies, che sarà disponibile dal 27 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il filmato, che potete vedere qui sotto, fa sapere delle oltre 300 sfide, dei tre “sentieri” da scegliere, dei reward e veicoli esclusivi e dei posti che si possono visitare, come Mount Rushmore o il Golden Gate Bridge.