Ghost of Tsushima: si può perdere parte del contenuto se non si esplora

Con la nuova generazione videoludica ormai alle porte, Ghost of Tsushima sarà una delle ultime, grandi esclusive di Sony prima del passaggio a PlayStation 5. Negli ultimi giorni, Sucker Punch si è data da fare per svelare piano piano i dettagli della sua nuova opera, compresa una lunga presentazione allo State of Play della scorsa settimana. Lo sviluppatore, nelle ultime ore, ha ulteriormente discusso del gioco con Press Start e ha svelato che parte dei suoi contenuti potranno essere persi, se non si esplora accuratamente.

Si è già parlato dei segreti da scoprire in Ghost of Tsushima, ma queste ultime informazioni sono una novità. Nate Fox, director del titolo, ha infatti rivelato che l’esplorazione ricoprirà un ruolo cruciale nell’esperienza, e chi non ci dedica sufficiente tempo potrebbe perdere armi, abilità, missioni e altri contenuti. Lo scopo è diversificare il viaggio di ciascun giocatore, in modo tale che ogni persona abbia storie uniche da raccontare. Si tratta di una scelta non comune di questi tempi, quella di bloccare oggetti importanti o skill speciali in percorsi di cui l’utente potrebbe non sapere mai nulla, ed è parte di ciò che rende Ghost of Tsushima un’opera molto intrigante. Ricordiamo che la data di uscita è fissata per il 17 luglio 2020 su PlayStation 4.