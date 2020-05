The Last of Us Part II: rischio day one, Amazon cambia la data di consegna

The Last of Us Part II, con il suo rinvio al 19 giugno, ha costretto i fan ad attendere parecchio per questo attesissimo sequel. Siamo ormai a meno di un mese dal lancio e, nonostante lo sviluppatore abbia confermato che sarà quello definitivo, ci ha pensato Amazon Italia a riaccendere le preoccupazioni. Un recente avviso inoltrato via email a chi ha effettuato il pre-ordine del gioco, infatti, avverte che la data di consegna sarà spostata di qualche giorno a causa della quarantena imposta.

Secondo quanto riportato, la nuova data di spedizione per The Last of Us Part II sarà il 23 giugno, a quattro giorni di distanza dal lancio globale. Sebbene non siano molti, è comunque un bel disagio per coloro che attendono con ansia il seguito delle avventure di Ellie, più che altro per l’enorme rischio di spoiler. Questa situazione spiacevole potrebbe inoltre riguardare altri rivenditori oltre ad Amazon Italia, anche se al momento ci sono poche informazioni in merito. Vi terremo aggiornati qualora spuntino novità sulla questione. Intanto, ricordiamo che di recente è stata annunciata la Limited Edition di PS4 Pro in coppia con l’opera di Naughty Dog.