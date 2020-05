Star Citizen: gratis fino al primo giugno

Da ieri 22 maggio e fino al primo giugno, Star Citizen è giocabile gratuitamente all’interno dell’evento Invictus Launch Week. Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Il video mostra un video propagandistico dell’UEE Navy.

Per poter testare il gioco gratuitamente bisogna andare sul sito ufficiale e entrare nella pagina “Invictus 2950”. Il gioco è attualmente in una fase alpha (3.9) ma ancora non c’è una data di rilascio ufficiale, neanche per la campagna single player “Squadron 42”.

Il mese scorso vi avevamo invece mostrato il dev diary sulle forme di vita non umanoidi.

https://www.youtube.com/watch?v=ZtXSxvDejIg&feature=emb_title