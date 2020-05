PUBG: un video mostra come giocare la modalità ranked

Con l’aggiornamento 7.2 di PUBG è arrivata la modalità classificata all’interno del battle royale di Bluehole. Poco fa, sui canali social del gioco, è stato pubblicato un filmato, che potete vedere in fondo alla notizia, e che mostra come muovere i primi passi in questa modalità.

La ranked mode va a sostituire il vecchio Survival Title System, ed ha una coda separata dai normali match. Dopo le prime cinque partite di piazzamento, che determineranno tier e divisione di partenza (bronzo, argento, oro, platino, diamante e master) il giocatore dovrà provare a scalare le classifiche a seconda del piazzamento ottenuto in partita.

https://www.youtube.com/watch?v=j1TVccneedw