The Last Faith: il metroidvania gotico raggiunge l’obiettivo in due giorni

Il 19 maggio è arrivato, su Kickstarer, The Last Faith, metroidvania dai toni dark e gotici in sviluppo da parte del team londinese Kumi Souls Games. Tempo due giorni, e il gioco ha raggiunto il primo obiettivo, posto a 45.000 sterline. Gli sviluppatori hanno pubblicato un aggiornamento per celebrare il momento con i backer.

Oltretutto, è stato appena superato anche il primo stretch goal (a 60 mila sterline) che sblocca la modalità “Boss Only”. Il prossimo obiettivo sono le 65 mila, con buff extra sulle armi.

Un altro titolo dai toni cupi attualmente su Kickstarter è Black Book di Morteshka.

Questa la descrizione del gioco sulla pagina Kickstarter:

“The Last Faith è un Metroidvania basato sull’esplorazione, un platform d’azione a scorrimento laterale con temi dark e gotici.

L’uscita del gioco è prevista su Steam (PC / Mac), Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One.

Le caratteristiche principali del gioco sono: soddisfacente sistema di combattimento ad azione reattiva, un elevato numero di armi diverse, l’uso di speciali buff per potenziare le armi, una varietà di incantesimi magici per supportare i combattimenti, un mondo gigante con ambienti fantastici, e uno stile pixel art altamente dettagliato.”

Questa invece una descrizione della storia:

“In un mondo in cui magia e scienza si incontrano e in cui la credenza in un’antica religione è legge – Mythringal sorge. Una capitale in piena decadenza, dove il suo glorioso passato è svanito nel corso del tempo ed è stato dipinto in tomi dimenticati di biblioteche incendiate. La guerra civile è terminata e una malattia mortale perseguita la città, corrotta fino all’osso.”