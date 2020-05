Suda51 vuole portare su Switch i vecchi giochi di Grasshopper Manufacturer

Suda51, il celebre autore di videogiochi giapponese, ha recentemente partecipato a una diretta stream in cui si è parlato di Grasshopper Manufacture, il suo studio di sviluppo, e dei suoi titoli più anziani. L’uomo, che attualmente sta lavorando a No More Heroes 3, ha dichiarato di voler portare su Nintendo Switch alcuni dei suoi vecchi giochi, come Silver Case e Killer is Dead. Tuttavia, per far sì che questo sia possibile, è necessario sentire prima l’opinione dei publisher di queste opere.

Ecco alcune delle dichiarazioni di Suda51:

Prima di tutto, Silver Case – quello è un titolo che adorerei pubblicare su Switch. Abbiamo già discusso a riguardo. Al momento non c’è nulla di concreto che posso dire, ma ci sono state sicuramente delle discussioni a riguardo, e sto facendo il possibile per realizzare questo sogno. Per quanto riguarda gli altri giochi – Killer7, ma questo è nelle mani di Capcom. Non c’è molto che Grasshopper può decidere, quindi dobbiamo sentire cosa vuole fare il publisher. Per Killer is Dead, ho qualcosa in mente di cui vorrei discutere con Kadokawa Games. I diritti sull’opera sono più o meno divisi tra noi e loro. Comunque sì, questi sono tutti i titoli che vorrei riuscire a lanciare su Switch se possibile. Al momento, il più fattibile è sicuramente Silver Case.

Sempre durante la diretta, Suda51 ha anche parlato di potenziali remake di ancora altri titoli, e l’autore ha espresso il desiderio di cominciare i lavori il prima possibile. Ci vorrà però ancora un po’ di tempo prima di poter vedere la realizzazione dei suoi progetti.