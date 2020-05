Animal Crossing New Horizons: i Giroidi stanno per tornare?

Qualunque appassionato della serie che ha cominciato da prima di Animal Crossing New Horizons conosce i Giroidi, una parte essenziale dell’esperienza offerta in questi giochi. A parte Lloid, però, questi sono totalmente assenti nell’ultimo capitolo rilasciato su Nintendo Switch (come la sedia rana). Potrebbe essere però che gli sviluppatori abbiano in mente di farli tornare in un aggiornamento futuro, come rivela una pagina della guida strategica al gioco capitata tra le mani di GameXplain che riporta questa dicitura:

Lo sapevi? I Giroidi appaiono nel terreno solo dopo che ha piovuto. Lloid, al contrario, appare tutte le volte che hai bisogno di lui. Questo lo rende un supereroe?

Normalmente, una frase del genere non solleverebbe alcun dubbio. Il fatto che sia riportata su una guida ufficiale ad Animal Crossing New Horizons, però, potrebbe essere un indizio verso un futuro update. A supportare questa teoria c’è il buon vecchio Ninji, noto dataminer del titolo, che sostiene di aver individuato riferimenti ai Giroidi nel suo codice. Rimaniamo in attesa di scoprire la verità e, nel frattempo, vi ricordiamo che il rally di timbri è ancora in corso.