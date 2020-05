Platinum Games: next-gen inferiore a Switch, secondo lo sviluppatore

In un clima dove tutti i principali publisher e molti sviluppatori stanno tessendo le lodi di PlayStation 5 e Xbox Series X in vista dell’avvento della nuova generazione videoludica, Platinum Games ha deciso di schierarsi sul fronte opposto. In una chiacchierata con Video Games Chronicles, Atsushi Inaba e Hideki Kamiya hanno commentato le novità della next-gen con un tono molto meno entusiasta di molti loro colleghi, sostenendo che il suo impatto nel mondo dei videogiochi sarà inferiore a quanto si immagina.

I due membri di Platinum Games ritengono infatti che, nonostante la grafica sarà sicuramente sorprendente, PlayStation 5 e Xbox Series X non riusciranno ad eguagliare il terremoto scatenato da Nintendo Switch nel 2017. Ecco le parole di Mr. Inaba:

Come azienda, è tutto molto promettente e non voglio che la mia opinione sia recepita come pessimista. Ma per dare un altro esempio del mio punto di vista, Nintendo Switch è stata un vero scossone in quanto è stata in grado di prendere una console casalinga e renderla portatile. È qualcosa che ben pochi avevano tentato di fare prima; ha preso un muro che molte persone non pensavano esistesse, e lo ha distrutto. […] Se paragoni questo a semplici migliorie grafiche oppure motori più veloci… certo, è delizioso, ma non ha lo stesso potere innovativo che le console del passato mi hanno trasmesso.

I ragazzi di Platinum Games sono ora al lavoro su diversi titoli, tra cui Bayonetta 3, e hanno da poco lanciato The Wonderful 101 Remastered. È certo che, nonostante le opinioni, anche loro sono vogliosi di lasciare la loro impronta sulla nuova generazione: non ci resta che scoprire quali novità hanno in serbo per noi.