Minecraft celebra i 40 anni di Pac-Man con un nuovo DLC

Negli ultimi 40 anni, milioni di giocatori hanno tentato di scampare ad una fine “terribile” in Pac-Man, che dalle origini arcade fino alle sue versioni più moderne, ha continuato ad appassionare generazioni di fan per ben quattro decadi. E, per celebrare un compleanno così importante, Minecraft sta portando avanti un progetto di tutto rispetto.

Per festeggiare l’anniversario, Microsoft ha infatti annunciato dei DLC nuovi di zecca disponibili sul Matketplace dedicati a Minecraft. Il DLC consiste in 10 maze in 3D in pieno stile Pac-Man che i giocatori avranno la possibilità di impersonare, questa volta però con una visuale da prima persona, per un’esperienza decisamente suggestiva e diversa rispetto a quella a cui siamo stati abituati durante tutti questi anni. Ovviamente, non mancheranno Inky, Blinky, Pinky, Clyde e un nuovo fantasmino creato appositamente per l’occasione, che sicuramente risulterà familiare ai fan di Minecraft.

A proposito di quest’ultimo, entro la prossima settimana vedremo finalmente la release per lo spin-off ufficiale del franchise, vale a dire Minecraft Dungeons su Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, e PC.

Per ora, noi vi lasciamo col trailer creato appositamente per il Pac-Man 40th Anniversary: